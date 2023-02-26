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Gündem, Asrın felaketi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kahramanmaraş'ta deprem sonrası çalışmaları inceledi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkoğlu ilçesindeki Afet Koordinasyon Merkezi'nde yetkililerden deprem sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Tuğba Altun   | 26.02.2023
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kahramanmaraş'ta deprem sonrası çalışmaları inceledi

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, deprem bölgesine ziyarette bulunarak çalışmaları inceledi ve depremzedelerle bir araya geldi.

23 Nisan Parkı çadır kentindeki depremzedelerle görüşen Çavuşoğlu, taleplerini ve sorunlarını dinledi.

Bakan Çavuşoğlu, depremzede çocukların bulunduğu oyun alanlarını da ziyaret etti.

Çavuşoğlu, Türkoğlu ilçesinde Sağlık Bakanlığı ve İngiltere tarafından kurulan iki sahra hastanesini ziyaret ederek çalışanlara teşekkürlerini iletti.

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