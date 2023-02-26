Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kahramanmaraş'ta deprem sonrası çalışmaları inceledi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkoğlu ilçesindeki Afet Koordinasyon Merkezi'nde yetkililerden deprem sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, deprem bölgesine ziyarette bulunarak çalışmaları inceledi ve depremzedelerle bir araya geldi.
23 Nisan Parkı çadır kentindeki depremzedelerle görüşen Çavuşoğlu, taleplerini ve sorunlarını dinledi.
Bakan Çavuşoğlu, depremzede çocukların bulunduğu oyun alanlarını da ziyaret etti.
Çavuşoğlu, Türkoğlu ilçesinde Sağlık Bakanlığı ve İngiltere tarafından kurulan iki sahra hastanesini ziyaret ederek çalışanlara teşekkürlerini iletti.