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Gündem, Asrın felaketi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İstanbul'da depremzedelerle bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'da Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesinde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti.

Mehmet Şah Yılmaz   | 25.02.2023
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İstanbul'da depremzedelerle bir araya geldi Fotoğraf: Murat Gök / AA

Ankara

Çavuşoğlu, depremzedelerle sohbet etti, tedavilerine ilişkin doktorlardan bilgi aldı.

Bakan Çavuşoğlu, İstanbul Mahmut Celalettin Ökten Öğrenci Yurdu'nda konaklayan depremzedelerle de bir araya geldi.

Yurtta depremzedelere yönelik yürütülen faaliyetlere ilişkin yetkililerden bilgi alan Çavuşoğlu, bir depremzedeyle masa tenisi oynadı.

Çavuşoğlu, depremzedelerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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