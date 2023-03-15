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Yaşam, Asrın felaketi

Depremzedelerin Hatay sevgisi duvar yazılarında

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Hatay'daki birçok depremzede, şehre duydukları sevgiyi ve geleceğe dair umutlarını duvarlara yazdıkları yazılarla ifade ediyor.

Orhan Onur Gemici  | 15.03.2023 - Güncelleme : 15.03.2023
Depremzedelerin Hatay sevgisi duvar yazılarında Fotoğraf: Mehmet Kaman/AA

Hatay

Kentte çoğu ağır hasarlı durumdaki binaların duvarlarında, sprey boya ile yazılmış yazılar dikkati çekiyor.

Bazı duvarlarda "Hatay hepimizin meselesi, geri geleceğiz", bazılarında "Gitmedik ki geri dönelim", "Biz buradayız" gibi yazılar bulunuyor.

Bir kısım duvar yazıları "Acısıyla başa çıkıyorum ama anılar çok yoruyor" gibi duygusal ifadeler taşırken bazıları "Bizi hiçbir şey yıkamaz", "Her bitiş yeni bir başlangıçtır" gibi umutlu mesajlar içeriyor.

"Hatay'ı ne olursa olsun bırakmayacağız"

Antakya ilçesine bağlı Büyükdalyan Mahallesi'nde bulunan sokağındaki ağır hasar almış bir binaya, "Bir veda değil geri geleceğiz" cümlesini yazan oto galerici Armağan Gümüş, AA muhabirine, depremde evlerinin yıkıldığını ve bir akrabasının yaşamını yitirdiğini söyledi.

Depremin ardından birçok kişinin Hatay'dan ayrılmak zorunda kaldığına işaret eden Gümüş, kendisinin ise kentte kalmaya devam edeceğini anlattı.

Duvara yazdığı yazıya ilişkin ise Gümüş, "Hatay sonuçta bizim, Türkiye'nin şahsi meselesi. Bizim onurumuzdur Hatay. Ben de insanlar kaçarken 'Bir veda değil geri geleceğiz' diye yazdım buraya. Biz buradayız, kaçmayacağız anlamında yazdım. Hatay'ı ne olursa olsun bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

"Hatay dışında olanlara söylüyorum; buraya sahip çıksınlar"

Şu an oturdukları mahallede doğduğunu anlatan Gümüş, Hatay'ın yeniden ayağa kaldırılmasını beklediklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Şu anda Hatay dışında olanlara da söylüyorum; buraya sahip çıksınlar. Hatay bizim, Türkiye'nin şahsi meselesidir. Bence dönsünler. Çocuğu olanlara bir şey diyemiyorum ama gençler dönsün. Burayı kimseye bırakmayız. Burası bizim ana vatanımız. Burası bizim, Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsi meselesi. Biz buradayız ve buraya sahip çıkacağız."

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