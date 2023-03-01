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Yaşam, Asrın felaketi

Depremzedelerin "can dostlar"ına Mardin'deki merkezde bakılıyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Hayvan Hastanesi'nde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki depremzedelerin kedi ve köpeklerinin tedavisi yapılıyor.

Halil İbrahim Sincar   | 01.03.2023
Depremzedelerin "can dostlar"ına Mardin'deki merkezde bakılıyor Fotoğraf: Halil İbrahim Sincar/AA

Mardin

Merkez Artuklu ilçesinin kırsal Eryeri Mahallesi'nde, röntgen, biyokimya ve hemogram cihazları, ameliyathaneleri, yoğun bakım ünitesi, aşılama odaları, rehabilitasyon merkezi ve yıkama odaları bulunan merkezde, 9'u veteriner, 4'ü hayvan sağlığı teknikeri olmak üzere 61 personel görev yapıyor.

Kaza geçiren, kötü muamele gören, hastalanan sokak hayvanları için hizmete sunulan merkezde, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mahmut Demirtaş'ın talimatıyla depremzedelerin hayvanları da tedavi ediliyor.

Merkez Müdürü veteriner Nurettin Bozdağ, AA muhabirine, 61 personelle sokak hayvanlarına 7 gün 24 saat hizmet verdiklerini söyledi.

Sokak hayvanlarının daha iyi ortamda tedavi edilmesi ve kısırlaştırılması için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini aktaran Bozdağ, şöyle konuştu:

"Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı mağdur olan vatandaşlarımızın bir kısmı Mardin'e gelip yerleşti. Kedi ve köpek sahibi vatandaşlarımıza bütün hizmetlerimizi seferber ettik. Buraya müracaat eden depremzede vatandaşlarımızın kedi ve köpeklerine yönelik her türlü işlemler yapılıyor. Depremzedelerin 17 kedi ve köpeğini tedavi ettik. Merkezimiz depremzede vatandaşlarımız için her türlü hizmete açıktır."

Bozdağ, hayvanların da depremlerden olumsuz etkilendiğini belirterek, bu anlamda da deneyimli hekimlerinin hayvanlara gerekli desteği verdiğini kaydetti.

Bütün hayvanlara sevgi ve şefkatle baktıklarını dile getiren Bozdağ, "Depremzede vatandaşlarımızın da merkezimize gönül rahatlığıyla can dostları için müracaat etmelerini önemsiyoruz. Tedavinin dışında mama desteği de sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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