Dolar
18.87
Euro
20.12
Altın
1,834.72
ETH/USDT
1,678.10
BTC/USDT
24,681.00
BIST 100
5,214.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Depremzedelere helikopterlerle yardımlar sürüyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, kırsalda yaşayan depremzedelere yardımlar helikopterlerle ulaştırılıyor.

Hayati Akçay   | 21.02.2023
Depremzedelere helikopterlerle yardımlar sürüyor

Malatya

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri helikopterlerle yürütülen çalışmalar kapsamında, ulaşımın sağlanamadığı Doğanşehir, Akçadağ ve Pütürge ilçelerindeki 32 mahalleye 79 sorti gerçekleştirildi.

Ekiplerin yaptığı ikmal uçuşlarında, 71 ton insani ihtiyaç malzemesi ile 304 çadır depremzedelere ulaştırıldı.

Uçuşlar esnasında, 1 sıhhi tahliye ile 10 deprem fay hattı keşif maksatlı personelin de bölgeye nakli sağlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kırklareli'nden deprem bölgesine 312 tır yardım malzemesi, 9 bin 239 çadır ve konteyner gönderildi
Konya Büyükşehir Belediyesi, Hatay'a sokak çeşmeleri yapıyor
"İyilikte Deprem Bölgesi İçin Buluşuyoruz" projesi 24 Şubat'ta başlayacak
Hatay merkezli depremin Akkuyu NGS'de hasara yol açmadığı bildirildi
SunExpress'in "hava köprüsü"yle ilk yardım uçağı Antalya'da

Benzer haberler

Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella, Türkiye için yardım kampanyası başlattı

Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella, Türkiye için yardım kampanyası başlattı

Konya Büyükşehir Belediyesi, Hatay'a sokak çeşmeleri yapıyor

"İyilikte Deprem Bölgesi İçin Buluşuyoruz" projesi 24 Şubat'ta başlayacak

SunExpress'in "hava köprüsü"yle ilk yardım uçağı Antalya'da

SunExpress'in "hava köprüsü"yle ilk yardım uçağı Antalya'da
Afet bölgesinde altyapı çalışmaları ne aşamada?

Afet bölgesinde altyapı çalışmaları ne aşamada?
AK Parti'nin "Cemre Hareketi" deprem bölgesinde 300 bin poşet çöp topladı

AK Parti'nin "Cemre Hareketi" deprem bölgesinde 300 bin poşet çöp topladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet