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Gündem, Asrın felaketi

Depremzedeler madencilere ve belediye personeline minnettar

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar, bölgeye yardım için Zonguldak'tan giden madenciler ve belediye personeline minnet duyuyor.

Fadime Yılmaz Elma   | 18.02.2023
Depremzedeler madencilere ve belediye personeline minnettar

Zonguldak

"Asrın felaketi"nin ardından bölgeye sevk edilen 70'e yakın Zonguldak Belediyesi personeli, arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Belediye personelinin yanı sıra maden işçileri de deprem bölgesinde çok sayıda kişiyi enkazdan sağ çıkardı.

Belediyenin ve maden işçilerinin yardımlarını unutmayan depremzedeler, Zonguldak Belediyesi Beyaz Masa birimini arayarak teşekkür etti.

- "İnsanın duygulanmaması, gururlanmaması elde değil"

Beyaz Masa birimini arayan Kahramanmaraşlı depremzede, Zonguldak'tan gelen ekibe teşekkür etmek istediğini belirterek şunları söyledi:

"Allah sizden razı olsun. Bizi yalnız bırakmadınız. Elinizden gelen her şeyi yaptınız. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Oradaki çabalarını gördük. İnsanın duygulanmaması, gururlanmaması elde değil. Bu mesajımı madencilere de iletirseniz çok sevinirim."

Adıyaman'da depremi yaşayan Günferdi Özen de telefon görüşmesinde duygularını şöyle dile getirdi:

"Zonguldak halkına Adıyaman'daki desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Zonguldak Belediyesinin ve madencilerin çabasını gördük. O yüzden sizlere teşekkür etmek için aradık. Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz."

"Sizin ettiğinizin duanın on katını buradaki insanlar sizlere ediyor"

Kahramanmaraş'tan arayan Murat Akkurt ise yardımların kendilerine ulaştığını belirterek "Yardımlarınızı aldık. Üzerimize giydiğimiz kıyafetler sizin gönderdiğiniz kıyafetleriniz. Kahramanmaraş adına ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Hakkını helal etsin herkes. Notunuzu aldım. Allah sizlere zeval vermesin. Allah kimseye de göstermesin böyle bir şeyi. Siz bize dua ediyorsunuz ya orada, sizin ettiğinizin on katını buradaki insanlar sizlere ediyor." ifadesini kullandı.

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