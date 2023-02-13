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Depremzedeler için güneş enerjili aydınlatma ve şarj sistemi üretiyorlar

Kayseri'de gönüllüler, deprem bölgesinin elektrik ihtiyacını karşılamak için güneş enerjisiyle çalışan aydınlatma ve telefon şarj sistemi üretiyor.

Esma Küçükşahin   | 13.02.2023
Depremzedeler için güneş enerjili aydınlatma ve şarj sistemi üretiyorlar Fotoğraf: Hilal Tekeoğlu/AA

Kayseri

Kentteki bir atölyede bir araya gelen yaklaşık 50 gönüllü, vatandaşlardan temin ettikleri ampul, panel, kablo ve diğer malzemelerle üretime başladı.

Bir fabrikanın üretim bandını andıran atölyede imal edilen sistemler, deprem bölgesine yardım götürenler tarafından ulaştırılıyor.

Gönüllülerden Erciyes Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü mezunu Bahadır Özgün, AA muhabirine, bir enerji firmasında çalıştığını, arkadaşlarıyla toplanıp ellerinde olan malzemelerle üretim yaptıklarını söyledi.

Haberlerde, deprem bölgesinde en büyük sorunun elektrik olmaması ve telefonların şarj edilememesi olduğunu gördüklerini anlatan Özgün, "En azından aydınlatma ve telefon şarjını sağlayabilecek sistemler yapmaya karar verdik. Çevremizde bunu yaptığımızı gören, duyan herkes bize destek olmaya başladı. Güneş paneli, şarj kontrol cihazı, kablolar, ampuller konusunda yardımcı oldular. Yaptığımız iş çok büyük noktalara ulaştı. Her gün bu sistemden yaklaşık 450-500 adet üretiyoruz." diye konuştu.

"7-8 saatlik aydınlatma sağlıyor"

Deprem bölgesindeki en büyük ihtiyaçlardan birinin elektrik olduğuna işaret eden Özgün, "Talep gelen noktaya dağıtım yapılıyor. Sistem, 7-8 saatlik aydınlatma sağlıyor. Ayrıca iki telefonu da gün boyu şarj edebiliyor. Gündüz güneşten faydalanarak telefon şarj edilirse akşam aydınlanma süresi 1-2 saat daha uzuyor." dedi.

Özgün, bugüne kadar 2 bine yakın aydınlatma ve şarj sistemini deprem bölgesine gönderdiklerini belirtti.

Fabrika sahibinden işçi ve emeklisine kadar birçok kişinin üretime destek verdiğini vurgulayan Özgün, "Öğrencisi de mühendisi de elektrik teknikeri de lise öğrencisi de var. Bu deprem 13 milyondan fazla insanı etkiledi. Bölgeden bize sürekli talep geliyor. Biz bu sistemi yapmaya devam etmek istiyoruz. Bunun için de hem malzeme hem maddi konuda desteğe ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

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