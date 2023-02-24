Depremzedeler için el ele veren Türkiye'deki Faslılar, Hatay'a insani yardım gönderdi
Türkiye'de yaşayan Faslılar, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenenlere destek olabilmek için başlattıkları yardım kampanyasıyla 1 milyon lira yardım toplarken havlu ve hijyen malzemeleriyle dolu bir tır insani yardımı, Hatay'a ulaştırdı.
Ankara
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye yardım eli uzandı.
Türkiye'deki Fas topluluğu da depremin hemen ardından depremzedelerin yaralarını sarmak için el ele vererek 11 kişilik bir kriz masası oluşturdu.
Yardım kampanyası başlatma kararı alan Faslılar, kısa zamanda ilgi gören kampanyayla 1 milyon lira yardım toplamayı başardı.
Topladıkları yardımın üçte ikisiyle AFAD'ın ihtiyaç listesine göre havlu ve hijyen malzemesi alan Faslılar, bu yardımları Hatay'a ulaştırdı. Fas topluluğu, maddi yardımın kalan kısmıyla da AFAD'a bağışta bulunacak.
"Türkiye, artık ikinci vatanımız olduğu için ülkenin bir parçasıyız"
Kampanyaya liderlik eden Dr. Abdüllatif Faslı, AA muhabirine, düzenledikleri yardım kampanyasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
25 yıldır Türkiye'de yaşadığını belirten Faslı, 1999 Gölcük depremini yaşadığını, bu nedenle depremin ne olduğunu bildiğini söyledi.
Faslı, "Türkiye artık ikinci vatanımız olduğu için ülkenin bir parçasıyız." dedi.
Depremin hemen ardından Türkiye'de ve yurt dışındaki Faslılara bir çağrıda bulunma ve yardım kampanyası düzenleme kararı aldıklarını aktaran Faslı, "Hedefimiz 500 bin liraydı. Çok şükür 1 milyon liraya ulaştık. Birden nasıl olduğunu da bilmiyoruz ama bunun Türkiye'nin güzelliğinden kaynaklanan bir şey olduğu kanaatindeyim. Herkesin Türk milletine elini uzattığını biliyoruz." ifadelerini kullandı.
Faslı, Türkiye'nin zor zamanlarda dünyanın her yerine yardım ulaştırdığına işaret ederek burada yaşayan Faslılar olarak kendilerinin de Türk milletinin misafirperverliğinden dolayı bir şey yapmak istediklerini dile getirdi.
Hatay'a hijyen malzemesi yardımı, AFAD'a maddi bağış
Kampanyaya ilişkin bilgiler paylaşan Faslı, İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda hareket ettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Göç İdaresinin koordinasyonunda bölgedeki ihtiyaca göre hareket ettik. Göç İdaresinin koordinasyonuyla bizden yaklaşık 8 bin adet duş havlusu ve hijyen malzemeleri istediler. Biz de bu doğrultuda malzeme aldık ve yükledik. İnşallah belki ileride de kampanyamız devam edecek. Diğer illere de ihtiyaç gerekirse bunu, göç idaresinin koordinasyonuyla gerçekleştirmeye çalışacağız."
Ani yardımların Hatay'a ulaştırıldığını kaydeden Faslı, toplanan maddi yardımın bir kısmıyla da AFAD'a bağış yapacaklarını vurguladı.
Bazı Faslılar arama kurtarma ekiplerine tercümanlık yaptı
Depremzedelere yardım için bölgeye giden çok sayıda Fas vatandaşının da bulunduğunu aktaran Faslı, deprem bölgelerinden Ankara'ya gelen depremzedelere maddi ve manevi destek vermeye çalıştıklarını söyledi.
Faslı, Türkiye'de yaşayan bazı Faslıların, yurt dışından gelen arama kurtarma ekiplerine çeviri desteği vermek için deprem bölgesine gittiğini söyleyerek "Dil konusunda yardıma giden Faslı öğrencilerimiz var. Fransızca konuşan ülkelerden biriyiz. Arapçası, İngilizcesi, İspanyolcası olanlar var. Yurt dışından gelen kurtarma ekiplerinin çeviri ihtiyacı olduğunu öğrendik. O arkadaşlara duyurdum, sağ olsunlar gittiler." diye konuştu.
"İkinci vatanımız dediğimiz Türkiye böyle bir felaketi yaşadı"
Yedi yıldır Türkiye’de yaşayan Mohamed Fouadi, Türkiye Burslusu olduğunu ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü'nde 3. sınıf öğrencisi olduğunu söyledi.
Depremin büyüklüğüne dikkati çeken Fouadi, "Gerçekten çok büyük bir felaketti. 'Asrın felaketi' olarak adlandırılan bu depremde insanların canı yandı. Biz ilk günde gerçekten çok streslendik. Çünkü sonuç olarak ikinci vatanımız dediğimiz Türkiye, böyle bir felaketi yaşadı." ifadelerini kullandı.
Fouadi, Türkiye'de ikamet eden Faslıların depremin hemen ardından 11 kişilik kriz masası oluşturduğunu belirterek şöyle devam etti:
"Bu kriz masası oluşturulduktan sonra bağış kampanyasına başladık. Başta bireysel olarak yapılan yardımlar ne kadar etkili olsa da topluca yapılanlar daha makul ve AFAD'a veya ilgili kurumlara direkt teslim edilmesi daha iyi olur. Bu kapsamda yaklaşık 1 milyon liradan fazla bağış toplandı."
Sosyal medya gruplarından da Türkiye'deki tüm Faslıları ve uluslararası öğrencileri bağış kampanyasına davet ettiklerini belirten Fouadi, "Bu bağış tabii ki hem maddi hem ayni olarak depremzedelere verilecek. Burada amacımız; tabii ki bir nebze olsa depremzedelere yönelik yardımda bulunmak, onların az da olsa yaralarını sarmak. O yüzden böyle bir kampanya başlattık." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.