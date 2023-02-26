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Yaşam, Asrın felaketi

Depremzede öğretmen çift bir an önce öğrencilerine kavuşmak istiyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Trabzon'da bir hayırseverin evine yerleşen öğretmen çift, öğrencilerine kavuşacakları günü bekliyor.

Enes Sansar   | 26.02.2023
Depremzede öğretmen çift bir an önce öğrencilerine kavuşmak istiyor

Trabzon

Depremlerde Malatya'daki evlerinde hasar oluşan Nilüfer ve Alaattin Aktaş çifti, 4 çocuklarıyla köydeki akrabalarının yanına giderek birkaç gün kaldı.

Aktaş ailesi, daha sonra Trabzon'daki tanıdıkları vasıtasıyla Gürbulak Mahallesi'ndeki evinin kapısını açan hayırsever ailenin eşyalı dairesine yerleştirildi.

"Telefonu kapattıktan sonra hüngür hüngür ağladım"

Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki Hacı İbrahim Işık İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Nilüfer Zontul Aktaş, AA muhabirine, aile olarak depremin yol açtığı sıkıntıları atlatmaya çalıştıklarını söyledi.

Bu süreçte kendilerine yardımcı olan herkese teşekkür eden Aktaş, tek isteğinin ise çok özlediği öğrencilerine bir an önce kavuşmak olduğunu ifade etti.

Aktaş, Malatya'dan ayrılan minik öğrencileri ile telefonla görüştüğünü, onlara resim yapmaları, günlük tutmaları ve doğada gezmeleri tavsiyesinde bulunduğunu anlattı.

Öğrencileriyle telefonda konuşurken güçlü durmaya çalıştığını vurgulayan Aktaş, şöyle devam etti:

"Onlar hep gözyaşlarıyla anlattılar yaşadıklarını ama ben kendimi dik tutmaya çalıştım çünkü ben ağlasam, onlar daha çok ağlayacaktı. Ben daha çok tebessümle onlara neşeli bir duygu vermeye çalıştım fakat telefonu kapattıktan sonra hüngür hüngür ağladım."

Çocuk kitapları da kaleme alan Aktaş, şunları kaydetti:

"Şu benim yüreğimi çok dağlıyor; öğrencilerimi bu yıl mezun edecektim. Veda kısmında etkinlik yapacaktık, onun hayaliyle de yarıyıl tatiline girdik. Çocuklar onun hayaliyle okula başlayacakları pazartesi gününü iple çekiyorlardı."

Kendilerini yalnız bırakmayan insanlara teşekkür etti

Atatürk Ortaokulunun matematik öğretmenlerinden Alaattin Aktaş ise Trabzon'da iyi karşılandıklarını söyledi.

Depremin üçüncü günü ekmek almaya çıkınca, Trabzon'dan gelen yardım konvoylarını yanlarında gördüklerini anlatan Aktaş, "Orada Trabzon'un ekmeğini yedik, buradan gelen odunla ısındık. Bizi zor günlerde yalnız bırakmayan güzel ülkemin, güzel insanlarına teşekkür ederim." dedi.

Aktaş ailesine bir süredir boş olan evinin kapılarını açan Ömer Çoban ise depremzedeler için elinden geleni yapmaya çalıştığını ifade etti.

Kendi ailesi gibi gördüğü Aktaş ailesinin istedikleri kadar evde kalabileceklerini belirten Çoban, sözlerini şöyle tamamladı:

"Devletin yanı sıra vatandaş olarak da elimizden geleni yapıp, tüm insanlara örnek teşkil etmek istedik. Muhtarımızın vesilesiyle ailemizi yanımıza aldık. Annem ve babam burada yaşıyordu. Babam bir ay önce vefat edince, annemi yanıma aldım. Burayı da depremzede ailemize verdik."

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