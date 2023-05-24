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Eğitim, Asrın felaketi

Depremzede öğrenciler Rauf Bey Gemisi'nde LGS ve YKS için hazırlıklarını sürdürüyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremzede öğrenciler "Karadeniz Lifeship Rauf Bey Gemisi"nde, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için hazırlıklarını sürdürüyor.

Ali Kemal Zerenli  | 24.05.2023 - Güncelleme : 24.05.2023
Depremzede öğrenciler Rauf Bey Gemisi'nde LGS ve YKS için hazırlıklarını sürdürüyor Fotoğraf: Ali Kemal Zerenli/AA

Hatay

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından bölgeye gelerek İskenderun Limanı'na demirleyen gemide, lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere destek olunuyor.

Bilgisayar laboratuvarı, 21 derslik, poliklinik, revir ve 20 kişilik yataklı tedavi alanı bulunan Rauf Bey Gemisi'nde, depremzede gençlere hem barınma hem de öğretmenler eşliğinde ders çalışabilecekleri imkanlar sağlanıyor.

Karadeniz Lifeship Rauf Bey Akademi Destekleme ve Yerleştirme Kurs Merkezi Genel Koordinatörü Cihangir Kaya, gazetecilere 10 Nisan'dan bu yana gemide öğrencilere destekleme ve yetiştirme kursu verdiklerini söyledi.

Gemide, 70'i kadrolu, 100'ü belletmen ve il dışından görevlendirmeyle gelen öğretmen kadrolarıyla 1000 öğrenciye eğitim verdiklerini aktaran Kaya, burada depremzede gençlerin deprem korkusundan uzak daha rahat bir psikolojiyle sınavlara hazırlandığını belirtti.

Kaya, gemide öğrencilere 35 saat yüz yüze eğitim verdiklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimiz depremden aldıkları yaraları bir nebze de olsun burada yaptığımız etkinliklerle gidermeye çalışıyor. Bunun çok da faydasının olduğunu düşünüyoruz. Çoğu öğrencimizden çok ciddi verim almış durumdayız. Deneme analizi yaptığımızda bunların sonuçlarını görebiliyoruz. Burada kalabalık ve yoğun öğretmen topluluğu ile yaklaşık 1000 öğrenciye eğitim veriyoruz."

Kaya, sınava hazırlanan öğrencilerle dersler dışında bireysel olarak da konu anlatımları yaptıklarını söyledi.

YKS'ye hazırlanan İkbal Coşkun, barınmanın yanı sıra gemide kendilerine her türlü imkanın sağlandığını anlattı.

Deprem nedeniyle kötü günler geçirdiklerini dile getiren Coşkun, "Birazcık hedeflerimden şaşmıştım. Ama bu gemi sayesinde hedeflerime yeniden tutundum ve geleceğimi tekrar belirlemeye karar verdim. Bu şekilde devam ederse umarım hedeflerime ulaşırım." dedi.

Sılanur Yıldız da üç haftadır gemide kaldığını ve burada öğretmenlerin yardımıyla LGS'ye hazırlandığını aktardı.

Gemide kalan öğrencilerden Mehmet Kaplan ise sunulan hizmet sayesinde rahat ve güzel bir ortamda LGS'ye daha verimli bir şekilde hazırlanabildiklerini kaydetti.

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