Depremzede mikrogirişimci kadınlara "afet sonrası iş geliştirme" eğitimi ve hibe desteği
Depremden etkilenen şehirlerde yaşayan mikrogişimci kadınlara "afet sonrası iş geliştirme stratejileri" eğitimi ve 8 milyon lirayı aşan hibe desteği verildi.
İstanbul
Türkiye İsrafı Önleme Vakfı bünyesinde mikrokredi faaliyetlerini sürdüren Türkiye Grameen Mikrofinans Programı'ndan (TGMP) yapılan açıklamaya göre, TGMP, Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GİZ) ile Alman Federal Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından finanse edilen "Kadın Liderliğindeki Mikro İşletmelerin Güçlendirilmesi: Türkiye'de Depremden Etkilenen İllerde Kadın Girişimcilerin Ekonomik Dayanıklılığın Artırılması ve Ekonomik İyileşmenin Sağlanması" projesi başarıyla tamamlandı.
Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Projesi (PEP) çerçevesinde uygulanan proje kapsamında verilen "Mikrogirişimciler için Afet Sonrası İş Geliştirme Stratejileri" eğitimine 655'i Türk ve 403'ü Suriyeli olmak üzere 1058 kadın mikrogirişimci katıldı.
Eğitime katılan ve proje kriterlerine uygun olan 1058 mikrogirişimci arasından seçilen, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da yaşayan 716 depremzede mikrogirişimciye afet sonrası iş faaliyetlerini iyileştirmek ve işletme refahlarını artırmak için 8 milyon 32 bin liralık destek hibesi sağlandı.
"Mikrogirişimciler için Afet Sonrası İş Geliştirme Stratejileri" eğitimi, Türkiye Grameen Mikrofinans Programı bünyesindeki depremden etkilenen mikrogirişimcilere afet sonrasında yeni iş fırsatlarını belirleme, yeni müşteriler bulma, işlerini sürdürülebilir şekilde geliştirebilmelerini sağlama ve karşılaşabilecekleri sorunları ortadan kaldırma gibi konulara çözüm sunmayı, onlara bilgi ve birikim kazandırmayı amaçlıyor.
Eğitim, afet sonrası iş geliştirme stratejileri, finansal yönetim, kaynaklara erişim, satış, pazarlama ve müşteri ilişkileri yönetimi gibi konuları içeriyor.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.