Depremzede kadın, yüzer hastane TCG Bayraktar gemisinde doğum yaptı
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yüzer hastaneye çevrilen Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) çıkarma gemisi TCG Bayraktar'da doğum yapan depremzede kadın, kız bebek dünyaya getirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Hastaneye dönüştürülen TCG Bayraktar gemimizde bir yavrumuz daha dünyaya geldi.
14 Şubat'ta doğan Hatice Deniz bebekten sonra dünyalar tatlısı bir kız evlat daha gemimizde dünyaya gözlerini açtı. Her iki kızımıza da sağlıklı, mutlu ve güzelliklerle dolu bir yaşam diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.