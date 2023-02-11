Dolar
18.83
Euro
20.12
Altın
1,865.33
ETH/USDT
1,524.40
BTC/USDT
21,681.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adıyaman’da Turgut Reis Mahallesi’nde bulunan enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bulunan enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 10'uncu Tanker Üs Komutanlığındaki inceleme ve denetlemelerde bulundu - VTR
logo
Gündem, Asrın felaketi

Depremzede itfaiyeciler acılarını unutup can kurtarmayı sürdürüyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen Malatya'da görev yapan itfaiyeciler, depremin acısını bir kenara bırakıp mesailerine devam ediyor.

Volkan Kaşik   | 11.02.2023
Depremzede itfaiyeciler acılarını unutup can kurtarmayı sürdürüyor Fotoğraf: Volkan Kaşik - AA

Malatya

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde yaşanan ve 10 ili etkileyen depremde görev başında bulunan ve vakit kaybetmeksizin enkazdaki arama kurtarma faaliyetine başlayan itfaiye personeli depremin ağır etkilerine karşın görevlerini sürdürüyor.

Kentte hemen hemen her enkazın başında görev yapan itfaiye personeli, depremin ağır travmasına rağmen enkazlardan canlı kurtarmak için soğukkanlılıkla çalışmalarını sürdürüyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu, AA muhabirine, büyük bir felaket yaşadıklarını belirterek tüm Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Aynı anda 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin herkesi zorladığını ifade eden Katipoğlu, illerin ilk etapta kendi bünyesindeki ekiplerle enkazlara müdahalede bulunduğunu söyledi.

"Daha annesini babasını görmemiş arkadaşlarımız var"

Kendilerinin de depremzede olduğunu dile getiren Katipoğlu şöyle devam etti:

"Benim de çocuğum var, ben de bir babayım. İnanın çocuğumu daha görmedim. Sadece dün konuşabildim, o da il dışına çıktıkları için. İnanın o kadar duygusalız ki. Vicdanen Allah katında rahat olduğumuzu düşünüyoruz ama enkazda yetişemediklerimize üzülüyoruz. Ekip arkadaşlarım çok zor durumda. Sahada durmadan çalışıyoruz. Bugün depremin kaçıncı günü olduğunu unuttuk. Depremin olduğu günden bu yana toplasanız 5-6 saat uyumamışızdır. Enkazda çalışan arkadaşlarımız dinlenmek için merkeze geliyor ancak odalarda vatandaşlar olduğu için garajda kutuların üzerinde yatıyorlar. Hiç kimse evini daha görmedi. Yaralanan arkadaşlarımız oldu. Arkadaşımız işine, şehrine, vatandaşlara saygısından dolayı yaralandığını bana bile söylemiyor sahada olmak için. Daha annesini babasını görmemiş arkadaşlarımız var."

"En son güne kadar çalışmaya devam edeceğiz"

Katipoğlu enkazda çok duygusal anlara şahit olduklarını aktararak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Enkazdan çıkardığımız insanların söyledikleri bizleri çok etkiliyor. Yaşadıklarımı anlatamıyorum. Rabb'im milletimizin yardımcısı olsun. Devletimiz var gücüyle milletinin yanında bütün imkanlarını seferber etti. Biz de Büyükşehir Belediyesi her şeyle seferber olduk, her tarafa yetişmeye çalışıyoruz. Vatandaşların tüm ihtiyaçlarıyla ilgilenmeye çalışıyoruz. Malatya'da tek bir enkaz kalmayana kadar gece-gündüz uyumadan çalışıp bunu ortadan kaldıracağız. En son güne kadar çalışmaya devam edeceğiz. Enkazda bir canlıya ulaştığımız zaman o sevinçle 24 saat dinlenmiş gibi oluyoruz. Sanki 24 saat uyumuş ve kalkmış gibi oluyorum. Tüm ekibe, tüm Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Görevi başında yaralanmasına rağmen insanları kurtarmaya devam ediyor

Enkazda arama kurtarma çalışması sırasında başından yaralanan itfaiye personeli Musab Kabadayı ise depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Deprem sırasında nöbette olduğunu anlatan Kabadayı şunları kaydetti:

"Depremden bu yana görevimi sürdürüyorum. Kırsalda yaşayan ailemi henüz görmedim ama iyilermiş çok şükür. Enkazda çalışırken yaralandım. Elimizden geldiğince çalışıyoruz. Yaramıza aldırış etmeden ben ve ekip arkadaşlarım koşturuyoruz. Burada çalışan tüm arkadaşlarımın depremden ve sonrasında yaşananlardan etkilenmemesi mümkün değil ama elimizden geleni yapıyoruz, görevimizin başındayız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
10 yaş ve altı çocuğu bulunan kamu çalışanı kadınlara 20 Şubat'a kadar idari izin verilebilecek
Vodafone'dan OHAL bölgesindeki baz istasyonlarına yönelik açıklama
Çin’den gelen arama kurtarma ekipleri Hatay’daki enkazdan 5 kişiyi sağ çıkardı
Twitter ile yapılan görüşme dezenformasyonla mücadelede daha hızlı netice verdi
THY deprem bölgesine 4 bin 99 ton yardım malzemesi taşıdı

Benzer haberler

10 yaş ve altı çocuğu bulunan kamu çalışanı kadınlara 20 Şubat'a kadar idari izin verilebilecek

10 yaş ve altı çocuğu bulunan kamu çalışanı kadınlara 20 Şubat'a kadar idari izin verilebilecek

Çin’den gelen arama kurtarma ekipleri Hatay’daki enkazdan 5 kişiyi sağ çıkardı

THY deprem bölgesine 4 bin 99 ton yardım malzemesi taşıdı

Mehmetçik köylere helikopterlerle yardım malzemesi taşıyor

Mehmetçik köylere helikopterlerle yardım malzemesi taşıyor
Dünya Göçebe Oyunlarında kullanılan 50 konteyner deprem bölgesine sevk ediliyor

Dünya Göçebe Oyunlarında kullanılan 50 konteyner deprem bölgesine sevk ediliyor
Adıyaman'da depremde zarar gören evlerdeki eşyaları yağmalayan 2 kişi tutuklandı

Adıyaman'da depremde zarar gören evlerdeki eşyaları yağmalayan 2 kişi tutuklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet