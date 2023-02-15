Depremzede iki ailenin bebekleri gözlerini Trabzon'da açtı
Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından Trabzon'a getirilen iki hamile kadın, bebeklerini kucaklarına aldı.
Trabzon
Gaziantep'teki depremlerin ardından Valilik koordinesinde kente getirilen Sena Yılmaz ve Elif Polat, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğum yaptı.
Sena-Enes Yılmaz çiftinin bebeklerine "Zeynep", Elif-Abdulkadir Polat çiftinin bebeklerine ise "Mahir" adı verildi.
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ile eşi Şenay Ustaoğlu, yeni doğum yapan Yılmaz ve Polat ailelerini tedavi gördükleri hastanede ziyaret ederek, "geçmiş olsun" temennisinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.