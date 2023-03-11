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Depremzede hayvanların tedavi ve beslemeleri Van'dan gelen mobil ekiplerce karşılanıyor

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, depremlerden etkilenen Malatya'da, 6 Şubat'tan bu yana 4 bin sahipli ve sahipsiz hayvanı gezici mobil aracıyla tedavi etti.

Ergün Haktanıyan  | 11.03.2023 - Güncelleme : 11.03.2023
Depremzede hayvanların tedavi ve beslemeleri Van'dan gelen mobil ekiplerce karşılanıyor Fotoğraf: Ergün Haktanıyan/AA

Malatya

Van Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hekim Mustafa Ensar Ergenç, AA muhabirine, depremden en çok etkilenen kentler arasında yer alan Malatya'da enkazlardan birçok sahipli ve sahipsiz hayvanın çıkarıldığını söyledi.

Depremin olduğu günden beri Malatya'da mobil araçlarıyla sahada yer aldıklarını anlatan Ergenç, şunları kaydetti:

"Burada sahipsiz ve sahipli hayvanların bakım ve beslemeleriyle ilgileniyoruz. Genel olarak yaklaşık 26-27 gündür Malatya'dayız. Değişen ekiplerimizle hiçbir zaman burayı boş bırakmadık. Taleplere de gidiyoruz. Deprem bölgesinde çadırlara, konteynerlere ve isteyen herkesin adresine mobil araçlarla ulaşıyoruz. Mama dağıtımı yapıyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 27 ton mama dağıttık. Yabani hayvanlarına verdiklerimiz de buna dahil. Talep olursa sahipli hayvanların aşılarını da yapıyoruz. Küçük operasyonlarla yara bakımlarıdır, bu tür vakalara da gidiyoruz."

Bütün canlıların yaşamaya hakkı olduğunu vurgulayan Ergenç, "Çadır ve konteyner kentleri tüm Malatya'yı dolaştık. Gözümüzün gördüğü tüm hayvanlara müdahale etmeye, beslemeye çalışıyoruz. Bugüne kadar Malatya'da tedavi, bakım ve beslemesini yaptığımız hayvan sayısı 4 bine yakın." diye konuştu.

Ergenç, Malatya'da veteriner kliniklerin birçoğunun kapalı olduğunu, bu nedenle ortaya çıkan ihtiyacın bir çoğunu karşıladıklarını dile getirdi.

Malatya'da insanlar tarafından beslenen sahipsiz hayvanların olduğunu belirten Ergenç, "Biz de sokak hayvanlarını yalnız bırakmak istemiyoruz. Onlar zaten bize Allah'ın emaneti, elimizden geldiğince sahip çıkmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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