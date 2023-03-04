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Gündem, Asrın felaketi

Depremzede genç kızın nikahı Kırıkkale'de kıyıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Gaziantep'ten Kırıkkale'ye gelen Zekiye Alp (20), nişanlısı Ümit Ayata (24) ile dünyaevine girdi.

Muhammet Fatih Gökmen   | 04.03.2023
Depremzede genç kızın nikahı Kırıkkale'de kıyıldı Fotoğraf: Muhammet Fatih Gökmen/AA

Kırıkkale

Depremden bir süre önce nişanlanan Gaziantepli Zekiye Alp ile Kırıkkale Garnizon Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Ümit Ayata, Gaziantep'te nikah daireleri hizmet veremediği için Yahşihan Belediyesine başvurdu.

Kısa sürüde işlemleri tamamlanan çiftin nikahı, Yahşihan Belediyesi Nikah Salonu'nda Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz tarafından kıyıldı.

Alp'in annesi, Ayata'nın komutanları ve mesai arkadaşlarının katıldığı nikahta, Türkyılmaz tarafında Ayata çiftine Kur'an-ı Kerim, Türk bayrağı ve fidan hediye edildi.

Zekiye Ayata, nikahın ardından gazetecilere, çok heyecanlı ve mutlu olduğunu belirterek, çok zor günler geçirdiklerini söyledi.

Akraba ve komşularından çok kişinin depremde hayatını kaybettiğini anlatan Ayata, şöyle konuştu:

"Halimize çok şükür, buradayız. Deprem sırasında nişanlımla konuşuyordum. Gece geç saatti. Bir anda hafif bir sallantı hissettik. Sonra çok hızlandı, o anda nişanlımı ve ailemi bir daha göremeyeceğimi düşündüm. Çok kötü bir gündü. Çok şükür şimdi iyiyiz, Allah'a binlerce kez şükürler olsun. Burada başkanımız da nikahımızı kıydı. Herkese teşekkür ediyoruz."

Anne Nezime Alp, depremin ardından oradaki nikah daireleri hizmet veremediği için kızının nikahının Kırıkkale'de kıyıldığını belirterek, Gaziantep'te de düğün yapacaklarını kaydetti.

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