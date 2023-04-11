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Yaşam, insana dair, Asrın felaketi

Depremzede fırıncı pişirdiği ekmekleri afetzedelere ücretsiz dağıtıyor

Depremde Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki fırını yıkılan Hacı Gümüş, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla Pakistan'ın Hubeyb Vakfının desteğiyle kurulan fırında depremzedelere her gün ekmek çıkarıyor.

Göksel Cüneyt İğde, Abdullah Özkul  | 11.04.2023 - Güncelleme : 11.04.2023
Depremzede fırıncı pişirdiği ekmekleri afetzedelere ücretsiz dağıtıyor Fotoğraf: Göksel Cüneyt İğde/AA

Malatya

Gümüş'ün ilçeye 27 kilometre uzaklıkta Kurucaova Mahallesi'ndeki evi ve zemin katındaki fırını, 6 Şubat'ta Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki ilk depremde yıkıldı.

İHH İnsani Yardım Vakfı aracılığı ve Hubeyb Vakfının desteğiyle bir binanın altındaki dükkanda kurulan fırında yeniden üretime başlayan Gümüş, depremzedeler için günlük yaklaşık bin ekmek pişiriyor.

Gümüş, AA muhabirine, ailesiyle yaşadığı evin enkazından kendi imkanlarıyla çıktıklarını belirterek, "Büyük bir felaketti, herkes mahşeri yaşıyordu, canının derdindeydi. Hamdolsun çocuklarımız ve ailem sağ. Yakın akrabalarımızda vefat edenlerimiz oldu ama Kurucaova yıkımın eşiğinden döndü. 44 cenazemiz var, hepsi bizim canımızdı. Allah gidenlerimize rahmet eylesin, kalanlarımıza da sabır versin." dedi.

Gümüş, depremlerde ekmek teknesinin yıkıldığını, İHH İnsani Yardım Vakfının kendisine yeni fırın kurmak için harekete geçtiğini anlattı. İHH aracılığıyla Hubeyb Vakfının temin ettiği fırında yeniden çalışmaya başladığını dile getiren Gümüş, şunları kaydetti:

"Onlara teşekkür ediyorum. Buradaki mağdur insanların ekmek ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Hepsinden Allah razı olsun. Ekmekleri şu an için ücretsiz veriyoruz. İhtiyaca göre üretim yapıyoruz. Daha önce dışarıdan geliyordu ekmek. Yeni kurulan fırın biraz küçük olduğu için çıkarabildiğimiz kadarıyla insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Günlük 800, bin, bin 200, o günkü ihtiyaca göre üretim yapıyoruz. Bir fırıncı arkadaşımız daha var. Onunla birlikte buradaki ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz."

İHH İnsani Yardım Vakfı Doğanşehir gönüllüsü Engin Erbatan ise depremin ilk gününden itibaren sahada olduklarını söyledi. Doğanşehir'in depremlerde büyük yıkıma uğradığına dikkati çeken Erbatan, ilk günlerde bölgede ekmek sıkıntısı yaşandığını aktardı.

"Bölgede 4 seyyar fırın kurulacak"

Erbatan, ilçede fırınların yeniden üretim yapması için İHH'nin Pakistan'daki partner kuruluşu Hubeyb Vakfıyla çalışma yaptıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda kardeşlerimize saatte yaklaşık 600 ekmek çıkarabilecek kapasitede seyyar taş fırınlar getirildi. Hacı Gümüş'ün fırınını ise kısmen sağlam bir binaya yerleştirdik. Doğanşehir merkezdeki fırınlarımız ise temin edilen çadırlarda olacak. Ramazan boyunca da gönüllü olarak yine İHH İnsani Yardım Vakfının temin etmiş olduğu unlarla depremzede kardeşlerimize ekmek çıkaracaklar. Sonrasında da onların ayağa kalkması için desteklerimiz sürecek. Bölgede 4 seyyar fırın kurulacak. Bunun 3'ünü Hubeyb Vakfı finanse ediyor, bir tanesini de Sakarya Karasu Belediyesi vakfımıza hibe etti."

Kurucaova'nın yaklaşık 4 bin nüfuslu büyük bir mahalle olduğuna işaret eden Erbatan, hayatın normale dönmesi için esnafın çalışması gerektiğini kaydetti.

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