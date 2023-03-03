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Gündem, Asrın felaketi

Depremzede fanatik kardeşlerin "statta maç" hayali gerçek oluyor

Hataylı depremzede kardeşlerin, fanatiği oldukları Beşiktaş'ın futbol maçını izleme hayalini Beşiktaş Kaymakamlığı gerçeğe dönüştürecek.

Rojda Aydın   | 03.03.2023
Depremzede fanatik kardeşlerin "statta maç" hayali gerçek oluyor Fotoğraf: Rojda Aydın/AA

İstanbul

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkilediği Hatay'dan ailesiyle Avcılar'a gelen 10 yaşındaki Fevzi ve 16 yaşındaki Damla Karakaya, tuttukları takımın maçını stadyumda izlemek için Beşiktaş Kaymakamlığından talepte bulundu.

Kaymakamlıktan olumlu yanıt alan iki kardeş, 5 Mart'ta oynanacak Beşiktaş-Ankaragücü karşılaşması için gün sayıyor.

"Futbolcularla tanışmayı da ümit ediyorum"

AA muhabirine konuşan Fevzi Karakaya, en büyük hayalinin Beşiktaş maçına gitmek olduğunu söyledi.

Deprem nedeniyle bir süreliğine geldikleri İstanbul'da bu hayalini gerçekleştirmek için dayısıyla kaymakamlığa mail attığını belirten Karakaya, "Fanatik Beşiktaşlı olduğumu ve ablamla maça gitmek istediğimizi yazdım. Daha sonra kaymakamlıktan mailimize cevap verdiler. Ardından bizi aradılar. O zaman çok mutlu oldum. Sevinçle anneme sarıldım." dedi.

Maç gününü sabırsızlıkla beklediğini, maçtan sonra futbolcularla da tanışmayı ümit ettiğini belirten Karakaya, maça annesinin ağır hasar gören evlerinden çıkarttığı formasıyla gideceğini dile getirdi.

Kardeşi gibi Beşiktaş taraftarı olan 16 yaşındaki Damla Karakaya da çok sayıdaki formaları için özel bir dolabının olduğunu ancak evlerinden bir formasını kurtarabildiklerini anlattı.

Futbolcuların resimlerini çizdiğini aktaran Karakaya, takımın posterlerini astığı duvarların depremle yıkıldığını ifade etti.

Damla Karakaya, "Kardeşime de moral olsun diye kaymakamlığa mail attık. Bize geri dönüş sağlayarak maça gideceğimizi ve bizi ağırlayacaklarını söylediler." diye konuştu.

"Sabırsızlıkla maç gününü bekliyorlar"

Anne Canan Karakaya ise depremde evlerinin ağır hasar gördüğünü, iş yerlerinin yıkıldığını, çocuklarının psikolojisinin bozulduğunu anlattı.

Çocuklarının fanatik şekilde Beşiktaş taraftarı olduğunu ve depremden sonra kendisine "Anne formalarımızı çıkartır mısın?" dediğini kaydeden anne Karakaya, İstanbul'a gelmeden önce zorunlu bazı ihtiyaçlarını almak üzere eve girdiğinde çocuklarının formalarını da hazırladığı bavula koyduğunu dile getirdi.

İstanbul'a yakınlarının yanına geldikten bir süre sonra çocuklarının maça gitmek istediğini belirten Karakaya, şöyle konuştu:

"Ufak oğlum Fevzi, dayısıyla birlikte Beşiktaş Kaymakamlığına mail atarak isteklerini yazmışlar. Çocuklara, 'Çok heyecanlanmayın, olabilir de olmayabilir de' dedim. Kaymakamlıktan olumlu dönüş yapıldığında çocuklarım çok sevindi. 5 Mart'ta oynanacak Beşiktaş-Ankaragücü maçına gidecekler. Şimdi sabırsızlıkla maç gününü bekliyorlar."​​​​​​​

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