Dolar
19.02
Euro
20.28
Altın
1,988.63
ETH/USDT
1,807.30
BTC/USDT
27,203.00
BIST 100
5,136.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile görüştü. -VTR-
logo
Spor, Asrın felaketi

Depremzede engelli milli sporcu, zorlu günleri sporla aşmaya çalışıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından evi hasar gören engelli sporcu Yeşim Aslan, zorlu günleri Oturarak Voleybol Milli Takımı'nda kazanacakları başarılarla geride bırakmak istiyor.

Zekeriya Karadavut  | 18.03.2023 - Güncelleme : 18.03.2023
Depremzede engelli milli sporcu, zorlu günleri sporla aşmaya çalışıyor Fotoğraf: Ağıt Erdi Ulukaya/AA

Aksaray

Depreme, yaşadığı Kahramanmaraş kentinde yakalanan 45 yaşındaki Aslan, 1,5 yaşında çocuk felci geçirdi. Sol bacağında ortopedik engel oluşan Aslan, eğitim hayatına azimle devam ederek ziraat yüksek mühendisi olmayı başardı.

Tıbbi aromatik bitki uzmanı olarak Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünde görev yapan Aslan, doktorasını da aynı alanda sürdürüyor.

Aslan, 1 yıl önce arkadaşının tavsiyesiyle başladığı voleybolda, depremin ardından milli takıma davet edildi.

Eşi kendisine sarılınca deprem olduğunu anladı

Aksaray Paralimpik Oyunları Hazırlık Merkezi'nde milli takımla kampa giren Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremde eşinin kendisine sarılmasıyla uyandığını, hemen yataktan inerek "çök, kapan, tutun" pozisyonuna geçtiklerini söyledi.

Sarsıntının geçmesini beklediklerini ve ardından dışarıya çıktıklarını aktaran Aslan, "Hemen koşarak arabaya geçtik ancak tekrar sallandık. Eşim arabaya birinin vurduğunu sandı. O kadar şiddetli sallandık. Apartmanların yıkılmasını gördük. Yakın akrabalarımız hayatını kaybetti. Çok şükür biz sadece evimizin hasar görmesiyle depremi atlattık. O gün her yer mahşer alanı gibiydi." diye konuştu.

Ağabeyinin müstakil evinde bir hafta idare ettiklerini aktaran Aslan, artçılar sürekli olunca dayanamayıp Antalya'ya gittiklerini dile getirdi.

Milli takım mutluluğu

Milli takıma davet edilince çok mutlu olduğunu anlatan Aslan, şöyle konuştu:

"Oturarak voleybola arkadaşımın tavsiyesi üzerine bir yıl önce başladım. 'Biraz stres atarım.' diyerek başladığım bu branşta şimdi milli takımdayım. Çok zevkli bir spor. Emeklerimin karşılığını milli takıma seçilerek aldım. İlk defa seçilmenin mutluluğu var üzerimde. İnşallah milli takımda kalıcı olmak istiyorum. Katılacağımız Gümüş Lig'de altın madalyayı boynumuza takmayı istiyoruz. Milli formayı giymek çok güzel bir duyguymuş. Türkiye'mizi dünyaya duyurmak için çabalıyoruz. İnşallah altın madalyayı kazanıp Kahramanmaraş'a gururla götürmeyi istiyorum."

Kamp sayesinde depremin etkilerini atlatmaya çalıştığını, arkadaşlarının çok yardımcı olduğunu vurgulayan Aslan, "Aklım hep Kahramanmaraş'ta. İnşallah bugünleri de el birliğiyle atlatacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı
Malatya'da 3,9 büyüklüğünde deprem
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki TOKİ binalarını örnek gösterdi
Malatya'da esnafın ticaretini devam ettirebilmesi için "konteyner çarşı" kuruluyor
Osmaniye'de kurulan konteyner kente depremzedeler yerleştirilmeye başlandı

Benzer haberler

Malatya'da 3,9 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 3,9 büyüklüğünde deprem

Acıların en büyüğünü yaşayan başhekim Hataylı depremzedeler için görevine döndü

Adıyaman'da depremde yıkılan apartmanın müteahhidi tutuklandı

Jandarma baba oğul Hatay'da depremzedelere hizmet etmenin gururunu yaşadı

Jandarma baba oğul Hatay'da depremzedelere hizmet etmenin gururunu yaşadı
Depremin tarım sektöründe yarattığı zarar 24,2 milyar lirayı buldu

Depremin tarım sektöründe yarattığı zarar 24,2 milyar lirayı buldu
Hatay'da sahra hastanesinde depremden sonra 68 bebek dünyaya geldi

Hatay'da sahra hastanesinde depremden sonra 68 bebek dünyaya geldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet