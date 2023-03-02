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Sağlık, Asrın felaketi

Depremzede çocuklar ve gençler için ruh sağlığı desteği mobil uygulaması hazırlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremzede çocuklar ve gençlere yönelik, mobil telefonlara indirilebilen "Özel Çocuklar Destek Sistemi" uygulamasıyla ruh sağlığı destek hizmeti sunduklarını bildirdi.

Yeşim Sert Karaaslan   | 02.03.2023
Depremzede çocuklar ve gençler için ruh sağlığı desteği mobil uygulaması hazırlandı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından depremzede çocuklar için ruh sağlığı destek sistemine ilişkin paylaşımda bulundu.

Koca, "Mobil telefonlara uygulama olarak indirilebilen 'Özel Çocuklar Destek Sistemi' uygulamamızla depremzede çocuklarımıza, gençliğe yeni adım atan arkadaşlarımıza ruh sağlığı destek hizmeti sunuyoruz. Uygulama 14 Şubat'tan beri aktif." bilgisini verdi.

Sistemde, çocuk ve gençleri dinlemeye hazır 254 gönüllü hekim bulunduğunu belirten Koca, şunları kaydetti:

"Sayıları artacak. Acıların derinleşmesine izin vermeden yapılacakları yapmalıyız. Depremzede çocuklarımızın yakınları, gençler. Uygulamayı indirip operatörden randevu alın. Bu hepimize iyi gelecek."

Uygulamanın indirilebileceği linkler şöyle:

Apple store: https://apps.apple.com/app/id1506741875

Google play: https://play.google.com/store/apps/details?id=tr.gov.saglik.ozelcocuklardestek

PDF yardım linki: https://shgmnadirdb.saglik.gov.tr/Eklenti/45095/

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