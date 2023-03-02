Depremzede çocuklar ve gençler için ruh sağlığı desteği mobil uygulaması hazırlandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremzede çocuklar ve gençlere yönelik, mobil telefonlara indirilebilen "Özel Çocuklar Destek Sistemi" uygulamasıyla ruh sağlığı destek hizmeti sunduklarını bildirdi.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından depremzede çocuklar için ruh sağlığı destek sistemine ilişkin paylaşımda bulundu.
DEPREMZEDE ÇOCUKLAR İÇİN RUH SAĞLIĞI DESTEK SİSTEMİ— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 2, 2023
Mobil telefonlara uygulama olarak indirilebilen "Özel Çocuklar Destek Sistemi" uygulamamızla depremzede çocuklarımıza, gençliğe yeni adım atan arkadaşlarımıza ruh sağlığı destek hizmeti sunuyoruz. Uygulama 14 Şubattan beri aktif
Koca, "Mobil telefonlara uygulama olarak indirilebilen 'Özel Çocuklar Destek Sistemi' uygulamamızla depremzede çocuklarımıza, gençliğe yeni adım atan arkadaşlarımıza ruh sağlığı destek hizmeti sunuyoruz. Uygulama 14 Şubat'tan beri aktif." bilgisini verdi.
Sistemde, çocuk ve gençleri dinlemeye hazır 254 gönüllü hekim bulunduğunu belirten Koca, şunları kaydetti:
"Sayıları artacak. Acıların derinleşmesine izin vermeden yapılacakları yapmalıyız. Depremzede çocuklarımızın yakınları, gençler. Uygulamayı indirip operatörden randevu alın. Bu hepimize iyi gelecek."
Uygulamanın indirilebileceği linkler şöyle:
Apple store: https://apps.apple.com/app/id1506741875
Google play: https://play.google.com/store/apps/details?id=tr.gov.saglik.ozelcocuklardestek
PDF yardım linki: https://shgmnadirdb.saglik.gov.tr/Eklenti/45095/Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.