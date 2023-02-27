Dolar
18.89
Euro
19.96
Altın
1,811.05
ETH/USDT
1,634.40
BTC/USDT
23,412.00
BIST 100
5,084.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da konteyner kente ziyarette bulunuyor. Malatya’da 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yeşilyurt Şeyh Bayram mahallesinden yayındayız. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. VTR
logo
Yaşam, Asrın felaketi

Depremzede çocuklar gezici kütüphanede moral buluyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Konya'dan Afşin'e gönderilen gezici kütüphaneden faydalanan depremzede çocuklar, kitap okuyup, çeşitli etkinliklere katılıyor.

Sinan Doruk   | 27.02.2023
Depremzede çocuklar gezici kütüphanede moral buluyor

Kahramanmaraş

Konya İl Halk Kütüphanesi'nin gezici tırı, içerisindeki çok sayıda kitap ve eğitim materyaliyle Afşin'deki depremzede çocuklara destek oluyor.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü yanına kurulan çadır kente konuşlanan gezici kütüphaneye gelen çocuklara, kitap okuma, boyama gibi çeşitli etkinliklerin yanı sıra sinevizyon ve çizgi film gösterileriyle depremin acısı unutturulmaya çalışılıyor.

Depremi yaşayan çocuklara moral ve destek olmaya çalıştıklarını belirten gezici kütüphanede görevli Erkan Bozoğlu, "Kütüphaneye gelen çocuklarımız burada kitap okuyor, okuma yazma bilmeyen çocuklarımıza gönüllü ablalarımız hikaye kitapları okuyor." dedi.

Kütüphanede çocukların güzel vakit geçirdiğini dile getiren Bozoğlu, "Her gün kütüphaneye gelen çocuklarımızla bağ kurmaya çalışıyoruz. Resimler yapıp oyunlar oynuyoruz. Depremin acılarını silmeye ve onları bir nebze de olsun rahatlatmaya çalışıyoruz. Depremden önce de gezici kütüphanemiz aktif olarak Konya ve ilçelerinde bu hizmeti çocuklarımıza veriyordu." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay Valiliğinden idari izin açıklaması
Bakan Koca'dan, Malatya'daki 5,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin paylaşım: UMKE ve 112 ACİL ekiplerimiz bölgede görevde
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımladı
Türkiye Diyanet Vakfı depremzedelere yardımlarını sürdürüyor
Demokrasi ve Birlik Derneği Adıyaman'da depremzedeler için çadır kent kurdu

Benzer haberler

Enkazdan 86 saat sonra çıkarılan kadın, kurtarıcısı madencilerle tanışmak istiyor

Enkazdan 86 saat sonra çıkarılan kadın, kurtarıcısı madencilerle tanışmak istiyor

Depremzede çocuklar gezici kütüphanede moral buluyor

"Okçular Vakfı Türk Obası" Kahramanmaraş'ta depremzedeler için kuruluyor

Enkaz altından 96 saat sonra kurtarılan genç yaşadıklarını unutamıyor

Enkaz altından 96 saat sonra kurtarılan genç yaşadıklarını unutamıyor
Kahramanmaraş'ta depremde zarar gören araçlardan 761'i otoparka çekildi

Kahramanmaraş'ta depremde zarar gören araçlardan 761'i otoparka çekildi
Babasının depremde canı pahasına koruduğu Muhammet, Kerem Aktürkoğlu'yla tanışmak istiyor

Babasının depremde canı pahasına koruduğu Muhammet, Kerem Aktürkoğlu'yla tanışmak istiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet