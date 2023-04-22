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Yaşam, Asrın felaketi

Depremzede çocuklar çadır kente kurulan şişme oyun parkında eğlendi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çadır kentte kalan çocuklar, İzmir'den gelen gönüllü öğretmenlerin kurdurduğu şişme balon parkında gönüllerince eğlendi.

Mustafa Güngör  | 22.04.2023 - Güncelleme : 22.04.2023
Depremzede çocuklar çadır kente kurulan şişme oyun parkında eğlendi Fotoğraf: Mustafa Güngör/AA

Hatay

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde çok sayıda yıkımın olduğu İskenderun ilçesinde çadır ve konteyner kentlerde kalan çocuklar için etkinlikler düzenleniyor.

İzmir'den gönüllü olarak deprem bölgesine gelen Özel Şeyma Kılınç Anaokulu kurucu müdürü Şeyma Kılınç ve öğretmen arkadaşları, çocukların yüzlerini boyayıp, çeşitli hediyeler dağıttı.

Kılınç ve arkadaşları, Eski Lunapark Çadır Kenti'nde çocukların doyasıya eğlenmesi için şişme balon parkı kurdurdu.

Çocuklar, balon parkta doyasıya eğlendi.

"Çocuklara çifte bayram mutluluğu yaşatmak istedik"

Kılınç, AA muhabirine, gönüllü öğretmen ekibi olarak çocukları mutlu etmek için bölgeye geldiklerini söyledi.

Deprem bölgesindeki çocuklar için "Haydi Zıpla Senin Bu Dünya" adlı bir proje hayata geçirdiklerini belirten Kılınç, "Hem Ramazan Bayramı hem 23 Nisan bir arada olduğu için çocuklara çifte bayram mutluluğu yaşatmak istedik. Velilerimizle, sevgili dostlarımızla böyle bir şişme balon parkuru kurdurduk. Dün Arsuz ilçesinde farklı bir okuldaydık. Bugün öğlene kadar yine farklı bir okul ve şimdi eski lunapark çadır kentteyiz. Çocuklarımıza Türk bayrakları, balonlar ve şekerlemeler hediye ediyoruz." diye konuştu.

Kılınç, velilerin desteğiyle etkinlikleri yaptıklarını sözlerine ekledi.

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