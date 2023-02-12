Dolar
18.83
Euro
20.12
Altın
1,865.33
ETH/USDT
1,532.80
BTC/USDT
21,816.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Yavuzselim Mahallesi Gaziler Caddesinde bulunan Coşkun Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor Hatay’ın Antakya ilçesindeki Mutlular Apartmanı’nda 35 yaşındaki bir erkeğe ulaşan ekipler, arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Hatay müftülük yanında enkaz altında kalan bir çocuk 150. saat sonra kurtarıldı.
logo
Gündem, Asrın felaketi

Depremzede çift yardım kolisinde buldukları cüzdanı sahibine iade etti

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'dan Ankara'ya gelen Sevgi K. ve Semih K.K çifti, yardım kolisinde buldukları cüzdanı Şanlıurfalı depremzede sahibine verdi.

Fırat Taşdemir   | 12.02.2023
Depremzede çift yardım kolisinde buldukları cüzdanı sahibine iade etti

Ankara

Ankara Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca verilen yardım kolisini açan çift, içinde bir miktar para, kimlik ve banka kartları olan bir kadın cüzdanı buldu.

Vakfa geri gelen depremzede çift, cüzdanın Şanlıurfa'dan Ankara'ya gelen depremzedelerden Hülya D'ye ait olduğu bilgisini aldı.

Vakıf aracılığıyla Hülya D. ile bir araya gelen Sevgi K. ve Semih K.K, cüzdanı sahibine teslim etti.

Kıyafet seçimi esnasında cüzdanını kolilerden birine düşürdüğünü belirten Hülya D, örnek davranışlarından dolayı Sevgi K. ve Semih K.K çiftine teşekkür etti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
9 bin 782 madenci deprem bölgedeki çalışmalara destek olmayı sürdürüyor
Milli Savunma Bakanı Akar dev yüzer hastanelerde inceleme yaptı
Azerbaycanlı ekipler Kahramanmaraş'ta 51 kişiyi enkaz altından kurtardı
Deprem bölgesinden 255 afetzede ile gönüllü uçakla İstanbul'a getirildi
Adıyaman'da deprem sırasında kara yollarında oluşan yarıklar onarılıyor

Benzer haberler

Depremzede çift yardım kolisinde buldukları cüzdanı sahibine iade etti

Depremzede çift yardım kolisinde buldukları cüzdanı sahibine iade etti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet