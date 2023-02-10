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Gündem, Asrın felaketi

Depremzede 8 bebek özel donanımlı jandarma helikopteriyle Kahramanmaraş'tan Adana'ya sevk edildi

Jandarma Havacılık Başkanlığı, çoklu sedye sistemi monteli helikopterle refakatçisi olmayan 8 bebeği depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'tan Adana'ya götürdü.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 10.02.2023
Depremzede 8 bebek özel donanımlı jandarma helikopteriyle Kahramanmaraş'tan Adana'ya sevk edildi

Ankara

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, yangın, sel ve deprem gibi afetlerde kullanılmak üzere projelendirilerek üretilen çoklu sedye sistemi monteli Sikorsky S70 helikopteri ile depremzede 8 bebek, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi'nden alınarak Adana Şehir Hastanesi'ne gece görüş gözlüğü uçuşları ile tahliye edildi.

Öte yandan, çoklu sedye monteli 6 helikopter ile 458 depremzedenin tahliyesi sağlandı.

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