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Kahramanmaraş’taki Üçgözler Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Gündem, Asrın felaketi

Depremzede 508 çocuk kimlik tespitlerinin ardından ailelerine teslim edildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 508 çocuğun kimlik kontrollerinden sonra ailelerine teslim edildiğini bildirdi.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 14.02.2023
Depremzede 508 çocuk kimlik tespitlerinin ardından ailelerine teslim edildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından refakatçisi olmayan 1396 çocuktan 1114'ünün kimliğinin belirlendiği kaydedildi. Bu çocuklardan 508'inin ailelerine teslim edildiği bildirilen açıklamada, kimliği tespit edilemeyen 282 çocuk bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, refakatçisi olmayan 1396 çocuktan 721'inin tedavisinin devam ettiği, 167'sinin ise tedavisinin tamamlanarak kurum bakımına alındığı ifade edildi.

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