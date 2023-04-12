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Gündem, Asrın felaketi

Depremlerin yıktığı Malatya'da her gün 150 binanın enkazı kaldırılıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da her gün 150 binanın enkazı kaldırılıyor.

Volkan Kaşik  | 12.04.2023 - Güncelleme : 12.04.2023
Depremlerin yıktığı Malatya'da her gün 150 binanın enkazı kaldırılıyor Fotoğraf: Ramiz Akar/AA

Malatya

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, Malatya kent merkezi, Doğanşehir ve Akçadağ ilçeleri ile kırsal mahallelerde hasara yol açtı.

Kent merkezinin yanı sıra özellikle Bostanbaşı, Fahri Kayahan, Tecde, Yüzakı mevkilerindeki yeni yapılara da zarar veren depremde hasarın boyutları her geçen gün daha da belirginleşiyor.

Kentte tehlike oluşturan ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri kontrollü şekilde sürerken, ekiplerin enkaz kaldırma işlemleri de aralıksız gerçekleşiyor.

Malatya Valiliği, depremlere ilişkin şu ana kadar yaptığı tespitlerde, kentteki 416 bin bağımsız bölümden 132 bininin yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunu belirledi.

Yıkık 5 bin 662 bina bulunan kentte şimdiye kadar 3 bin 609 yıkık ve acil yıkılacak yapıda enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı.

Her gün 150 binanın molozlarının kaldırıldığı kentte, toplam enkazın yüzde 83'ü kaldırıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri ile kolluk kuvvetleri gözetiminde yapılan çalışmalarda bulunan değerli eşyalar ise polis ve askerlerce tutanak altına alınıyor.

Ayrıca enkazda bulunan kitap, fotoğraf albümü, sandık gibi eşyalar, sahiplerinin alması için oluşturulan alanlarda bekletiliyor.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Mulla Kasım Mahallesi İdris Sokak'ta bulunan ve depremde ağır hasar gören kerpiç evlerin yıkımı da kontrollü gerçekleştiriliyor.

Koca bir mahalle, anılarımız yerle bir oldu"

Depremzede Fatih Taş, AA muhabirine, dedelerinden kalan evin depremde ağır hasar gördüğünü belirterek, "Depremde koca bir mahalle, anılarımız yerle bir oldu. Üzgünüz, canımız sağ çok şükür. Can kaybımız yok. Devlet millet el ele, en kısa sürede Malatyamızı, Yeşilyurtumuzu ayağa kaldıracağız." dedi.

Depremzede Mustafa Bilir ise evlerinin depremde ağır hasar aldığını anlatarak, "Anılarımız yok oldu, geçmişimiz silindi. Çok şükür mahallemizde can kaybı olmadı ama Yeşilyurt'ta maalesef can kaybı oldu." diye konuştu.

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