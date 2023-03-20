Dolar
19.02
Euro
20.40
Altın
1,980.07
ETH/USDT
1,773.00
BTC/USDT
28,091.00
BIST 100
5,073.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Depremlerin yıkıma neden olduğu Nurdağı'nda oto sanayi esnafı kepenk açtı

Nurdağı Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Üyesi ve esnaf Cemal Demir, "Allah'ın verdiği bir afet, düzelecek inşallah. Milletimizle, devletimizle birlikte olduktan sonra sıkıntılarımızı aşacağız." dedi.

Adsız Günebakan, Cebrail Caymaz  | 20.03.2023 - Güncelleme : 20.03.2023
Depremlerin yıkıma neden olduğu Nurdağı'nda oto sanayi esnafı kepenk açtı

Gaziantep

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma neden olduğu Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki oto sanayi sitesinde bazı esnaflar iş yerlerini açarak mesaiye başladı.

Nurdağı Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Üyesi ve sanayi de egzoz ustası olan Cemal Demir, AA muhabirine, yıllardır sanayi sitesinde faaliyet gösterdiğini ve sanayi sitesi yönetiminde bulunduğunu söyledi.

İlçe merkezinde 2 katlı apartmanda oğullarıyla kaldıklarını, kendisinin eşi ve kızıyla en üst katta yaşadığını belirten Demir, depremde yaşadıkları binanın yıkıldığını ifade ederek, "Allah kimsenin başına vermesin, memleketimizde çok büyük bir afet oldu. Devletimiz, milletimiz, halkımız, herkes yanımızdaydı. Kimse, yanımızda yoktu demesin." dedi.

Sanayide çalışan 5 esnafın depremde vefat ettiğini dile getiren Demir, şöyle konuştu:

"Sanayi sitemizde, eski heyecan, neşe yok, eskiden daha erken açardık. İnşallah daha güzel olacak, el ele verirsek aşamayacağımız bir şey yok. Allah'ın verdiği bir afet, düzelecek inşallah, milletimizle, devletimizle birlikte olduktan sonra sıkıntılarımızı aşacağız."

"Mecbur çalışmaya devam ediyoruz"

Döşemeci Mustafa Safer ise depremlerde kardeşini, annesini ve bazı akrabalarını kaybettiğini belirterek, hayatın devam ettiğini ve çalışmak zorunda olduklarını kaydetti.

Demir doğrama atölyesinde çalışan Ahmet Cirnioğlu da sanayi sitesinde eski yoğunluğun olmadığını ifade ederek, "Mecbur çalışmaya devam ediyoruz. Ekmek davası, hayat devam ediyor, ölenle ölünmüyor." dedi.

"Şu anda sanayinin üçte bir kadarı açık"

Esnaf lokantası sahibi Kadir Kaynak ise "Depremden önce iş yerlerinin hepsi açıktı, sanayi gayet güzel çalışıyordu. Herkes işindeydi ama depremden sonra ağır hasar alan binalar oldu, esnaf etkilendi. Şu anda sanayinin üçte bir kadarı açık. Birlik beraberlik içerisinde yaralarımızı sarmak istiyoruz. Hayat devam ediyor, çalışmak zorundayız." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 45 bin yeni öğretmen ataması müjdesi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun Euronews'ta depremlere ilişkin makale kaleme aldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 298'e yükseldi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Türkiye'nin altyapısına zarar veremeyecekler"
Kars-Iğdır kara yolunda etkili olan yoğun sis ulaşımı aksattı

Benzer haberler

AB Komisyonu deprem sonrası yeniden yapılanma için Türkiye'yi 1 milyar avro ile destekleyecek

AB Komisyonu deprem sonrası yeniden yapılanma için Türkiye'yi 1 milyar avro ile destekleyecek

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 298'e yükseldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 96 oldu

Depremlerin yıkıma neden olduğu Nurdağı'nda oto sanayi esnafı kepenk açtı

Depremlerin yıkıma neden olduğu Nurdağı'nda oto sanayi esnafı kepenk açtı

Adıyaman'da enkaz kaldırma ve hasarlı binaların yıkım çalışmaları sürüyor

Adıyaman'da enkaz kaldırma ve hasarlı binaların yıkım çalışmaları sürüyor
Adıyaman'da enkaz kaldırma ve hasarlı binaların yıkım çalışmaları sürüyor

Adıyaman'da enkaz kaldırma ve hasarlı binaların yıkım çalışmaları sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet