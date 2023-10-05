Dolar
27.57
Euro
28.98
Altın
1,820.78
ETH/USDT
1,636.50
BTC/USDT
27,640.00
BIST 100
8,445.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Rams Park'ta sarı kırmızılı kulüp ile Ekmas Grup arasında erkek basketbol takımı isim ve forma sponsorluk anlaşmasının imza töreninde konuşuyor.
logo
Gündem, Asrın felaketi

Depremlerin etkilediği Gölbaşı'nda zemin etüt çalışmaları yeniden başladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde zemin etüt çalışmaları yeniden yapılıyor.

Orhan Pehlül  | 05.10.2023 - Güncelleme : 05.10.2023
Depremlerin etkilediği Gölbaşı'nda zemin etüt çalışmaları yeniden başladı Fotoğraf: Orhan Pehlül/AA

Adıyaman

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede zemin sıvılaşmasının tespit edilmesi üzerine bazı bölgelerin imara kapatıldığını, detaylı inceleme için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile görüşüldüğünü anlattı.

Üniversitelerden öğretim üyelerinin danışmanlığında zemin etütlerinin yapılması için bir şirketle anlaşıldığını ve yeniden çalışmalara başlandığını dile getiren Yıldırım, "100 metreden derin sondajlar yapılacak. Bu çalışma yaklaşık 3-4 ay sürecek. Çalışmalar neticesinde incelemenin yapıldığı alanlar imara açılacak ya da kapanacak veya zemin+1, zemin+ 2'ye izin verilecek." şeklinde konuştu.

Jeoloji yüksek mühendisi Mithat Emre Kıbrıs ise ilçede mikro bölgeleme çalışmaları yaptıklarını söyledi.

İlçede 30 sondaj kuyusunun bulunduğunu ifade eden Kıbrıs, çıkacak sonuçlara göre Gölbaşı'nın imar durumuna yönelik raporlama yapılacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yargıtay'dan, göçmen kaçakçısının "Türk kara suları dışındaydım" savunmasına ret
Hava yolunda "uçuş iptali" şikayetleri azaldı, tehirlere hassasiyet arttı
FETÖ mensubu firari Koray Vural, MİT operasyonuyla Tacikistan'da yakalandı
Depremlerin etkilediği Gölbaşı'nda zemin etüt çalışmaları yeniden başladı
Sultangazi'de seyir halindeyken alev alan cip kullanılamaz hale geldi

Benzer haberler

Depremlerin etkilediği Gölbaşı'nda zemin etüt çalışmaları yeniden başladı

Depremlerin etkilediği Gölbaşı'nda zemin etüt çalışmaları yeniden başladı

Bakan Kacır, depremlerden etkilenen 4 ilde kurulacak yeni sanayi alanlarının detaylarını paylaştı

BAE'den Adıyaman'daki depremzedelere yardım

Atatürk Barajı'na 7 milyon 181 bin balık yavrusu bırakıldı

Atatürk Barajı'na 7 milyon 181 bin balık yavrusu bırakıldı
Adıyaman'da depremlerde yıkılan tarihi Ulu Cami, restore ediliyor

Adıyaman'da depremlerde yıkılan tarihi Ulu Cami, restore ediliyor
Adıyaman'da keşfedilen tarihi eserler sarp araziden askeri helikopterle taşındı

Adıyaman'da keşfedilen tarihi eserler sarp araziden askeri helikopterle taşındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet