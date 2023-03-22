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Depremlerin ardından Malatya'da yürütülen çalışmaların verileri açıklandı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da yürütülen çalışmalarla ilgili veriler paylaşıldı.

Volkan Kaşik  | 22.03.2023 - Güncelleme : 22.03.2023
Depremlerin ardından Malatya'da yürütülen çalışmaların verileri açıklandı

Malatya

Valilikten yapılan açıklamaya göre, depremler nedeniyle kentte 4 bin 655 bina ve 12 bin 83 bağımsız bölüm yıkıldı. Acil, orta, ağır ve yıkık bina sayısı 42 bin 821, bağımsız bölüm sayısı 130 bin 530, konut sayısı 104 bin 713 olarak belirlendi.

Kentte arama ve kurtarma çalışması tamamlanan enkaz sayısı 460 oldu.

Malatya merkez ve ilçelerde 62 bin 809 bireysel çadır dağıtımına ilaveten merkezde 30 çadır kent ve 4 bin 447 çadır kuruldu. Böylece kurulan toplam çadır 67 bin 286'ya ulaştı.

Şehirde şu anda çadır, spor salonları, camiler, okul ve yurtlar, konteynerler, geçici barınma merkezinde toplam 302 bin 70 kişi barınıyor. 7 noktada kurulan geçici konaklama merkezindeki 4 bin 555 konteynere 16 bin 170 kişi yerleştirildi.

Afetzedelerin beslenme ihtiyacının karşılanması amacıyla 339 dağıtım noktasında günlük 400 bin 580 kişilik olmak üzere bugüne kadar 20 milyon 756 bin 590 kişilik yemek ikram edildi.

Günlük üretilen 260 bin ekmek de depremzedelere dağıtılıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türk Kızılay tarafından hazırlanan sosyal marketler merkez ilçelerdeki 13 noktada hizmet veriyor.

Deprem sonrası kara, hava ve demir yoluyla toplamda 589 seferle 73 bin 794 kişi tahliye edildi. 14 farklı lokasyonda ayni bağış depoları kuruldu. Merkez depolara 1902 yardım tırı geldi, bunlardan 1402'sinin dağıtımı tamamlandı, kalanlarının ihtiyaç sahiplerine sevki sürüyor.

Hastanelerde halen 6'sı yoğun bakım olmak üzere 25 hasta bulunuyor.

Depremde 1083 büyükbaş, 6 bin 800 küçükbaş hayvan telef oldu. 6 bin 363 yetiştiriciye 3 bin 442 ton yem dağıtıldı, 40 bin 195 üreticiye 173,4 milyon lira, 21 bin 528 yetiştiriciye de 116,4 milyon lira tarımsal destek ödemesi yapıldı.

Konteyner talebi ve kira yardımı için e-Devlet üzerinden 145 bin 863 kişi başvuruda bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına göre, şu ana kadar 18 bin 338 konteyner, 45 bin 887 kira yardımı başvurusunda bulunuldu.

Altyapıda yaşanan hasarı giderme çalışmaları da sürüyor. Kentte elektrik verilme oranı yüzde 100, şebeke suyu verilme oranı yüzde 99, doğal gaz verilme oranı yüzde 95, haberleşme ve ulaşıma erişim oranı yüzde 100 seviyesinde yer alıyor. Ayrıca Malatya'da kullanılamayan yol da bulunmuyor.

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