Depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta görev yapan Azerbaycanlı askeri sağlık personeli ödüllendirildi
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından kentte görevlendirilen Azerbaycanlı 20 askeri sağlık personeli ülkelerinde ödüllendirildi.
Bakü
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, kardeş ülke Türkiye'deki deprem bölgesinde görev yapan 20 sağlık personelinin Bakan Zakir Hasanov'un kararıyla terfi, madalya ve plaketle ödüllendirildiği bildirildi.
7-28 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta görev yapan Azerbaycanlı 20 askeri sağlık personeli 81 ameliyat gerçekleştirmiş, 517 hastayı tedavi etmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.