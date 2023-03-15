Dolar
18.98
Euro
20.37
Altın
1,888.42
ETH/USDT
1,697.20
BTC/USDT
24,758.00
BIST 100
5,214.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel, İskenderun KKTC'nin destekleriyle kurulumu devam eden 500 konteynerin yer alacağı alanda açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem, Asrın felaketi

Depremlerden etkilenen Malatya'da 4 bin kişinin kalacağı konteyner kent kuruluyor

Çok sayıda binanın yıkıldığı veya ağır hasar aldığı Malatya'da vatandaşların geçici barınma ihtiyacını karşılamak için konteyner kentlerin inşası sürüyor.

Okan Coşkun  | 15.03.2023 - Güncelleme : 15.03.2023
Depremlerden etkilenen Malatya'da 4 bin kişinin kalacağı konteyner kent kuruluyor

Malatya

Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'ndeki boş alanda kurulan 1000 konteynerlik sahada altyapı çalışmaları devam ediyor.

Kolin İnşaat, Hekimhan Madencilik AŞ ve Bursa Yıldırım Belediyesinin destekleriyle getirilen konteynerler, alana yerleştiriliyor.

Konteyner kentte çocuk oyun parkı, sosyal tesis, mescit ve çamaşırhane hizmetlerinin verileceği alanlar da oluşturulacak.

"Altyapı çalışmaları yüzde 80 seviyesine geldi"

Konteyner kent sahasında görevli Kolin İnşaat Şantiye Şefi Doruk Serdar Nar, AA muhabirine, depremin yaşandığı ilk günden itibaren sahada çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Şirketlerinin tüm imkanlarını sahada kullandıklarını belirten Nar, "Depremin hemen ardından Yeşilyurt Belediyesinin bize tahsis ettiği alanda, konteyner kentin altyapı çalışmalarına başladık. Şu an altyapı çalışmaları yüzde 80 seviyesine geldi. Montajımız devam ediyor. Konteynerler, vatandaşlarımızın önümüzdeki hafta itibarıyla yerleştirilmesi için hazır olacak." diye konuştu.

Gece gündüz çalıştıklarını anlatan Nar, Yıldırım Belediyesi ile koordineli şekilde hizmet verdiklerini dile getirdi.

Nar, konteyner kentte sosyal donatıların da olacağını belirterek, "1000 konteynerlik alanda yaklaşık 4 bin kişinin barınması planlanmaktadır." ifadesini kullandı.

Şantiyede görevli personel Volkan Mutlu da mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Sahada canla başla çalışmalar yaptıklarını dile getiren Mutlu, "Bir an önce insanlar aileleriyle buraya gelip yaşasınlar. Bizim için yemek, uyku, yatak şu an önemli değil, yeter ki insanlar buraya yerleşsin, huzur içinde uyusunlar. Elimizden geleni yapıyoruz." dedi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Türkiye'yi ziyaret edecek
Görme engelliler 14 Mayıs'taki seçimde ilk kez tek başlarına oy kullanabilecek
Elazığ'da 3 yıl önce evi yıkılan depremzedeler TOKİ konutlarında güvenle oturuyor
Elazığ'da 3 yıl önce evi yıkılan depremzedeler TOKİ konutlarında güvenle oturuyor
"Uma", "Leydi" ve "Çıtır" deprem bölgesinde arama kurtarma ekiplerinin yardımcısı oldu

Benzer haberler

Depremzede voleybolculardan oluşan Kilis Gençlikspor'un hedefi 1. Lig

Depremzede voleybolculardan oluşan Kilis Gençlikspor'un hedefi 1. Lig

Hataylı depremzede besicinin 6 Şubat'tan bu yana 6 keçisi yavruladı

Antakya'daki saklı Roma şehri için arkeolojik kazı çağrısı

"Uma", "Leydi" ve "Çıtır" deprem bölgesinde arama kurtarma ekiplerinin yardımcısı oldu

"Uma", "Leydi" ve "Çıtır" deprem bölgesinde arama kurtarma ekiplerinin yardımcısı oldu
Depremlerden etkilenen Malatya'da 4 bin kişinin kalacağı konteyner kent kuruluyor

Depremlerden etkilenen Malatya'da 4 bin kişinin kalacağı konteyner kent kuruluyor
Malatya'da enkaz 830 dönümlük iki alanda toplanıyor

Malatya'da enkaz 830 dönümlük iki alanda toplanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet