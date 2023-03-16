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Gündem, Asrın felaketi

Depremlerden etkilenen İslahiye'de 264 prefabrik evin kurulumunda sona yaklaşıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, depremzedeler için geçici barınma merkezlerinin inşası sürüyor.

Adsız Günebakan, Cebrail Caymaz  | 16.03.2023 - Güncelleme : 16.03.2023
Depremlerden etkilenen İslahiye'de 264 prefabrik evin kurulumunda sona yaklaşıldı Fotoğraf: Adsız Günebakan - AA

Gaziantep

Depremlerin yıkıma neden olduğu ilçede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinatörlüğünde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Emlak Konut Genel Müdürlüğünce yığma yapı, prefabrik ve konteyner evlerden oluşan 3 geçici barınma merkezi kurmak üzere çalışma yürütülüyor.

Bu merkezlerden biri olan Yeni Mahalle'deki 264 birimin yer aldığı prefabrik evlerde de altyapı ve üstyapı çalışmaları tamamlandı.

Mobilyaların yerleştirilmesi sürecinin ardından prefabrik evler depremzedelere tahsis edilecek.


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