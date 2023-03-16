Depremlerden etkilenen İslahiye'de 264 prefabrik evin kurulumunda sona yaklaşıldı
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, depremzedeler için geçici barınma merkezlerinin inşası sürüyor.
Gaziantep
Depremlerin yıkıma neden olduğu ilçede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinatörlüğünde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Emlak Konut Genel Müdürlüğünce yığma yapı, prefabrik ve konteyner evlerden oluşan 3 geçici barınma merkezi kurmak üzere çalışma yürütülüyor.
Bu merkezlerden biri olan Yeni Mahalle'deki 264 birimin yer aldığı prefabrik evlerde de altyapı ve üstyapı çalışmaları tamamlandı.
Mobilyaların yerleştirilmesi sürecinin ardından prefabrik evler depremzedelere tahsis edilecek.
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