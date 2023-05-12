Dolar
19.60
Euro
21.36
Altın
2,004.91
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,821.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karaman’da "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantısında konuşuyor. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Eyüpsultan’da vatandaşlara hitap ediyor.
logo
Gündem, Asrın felaketi

Depremlerden etkilenen Hatay'da seçim için sandıklar kurulmaya başlandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyların kullanılacağı alanlara sandıklar kuruluyor.

Lale Köklü Karagöz, Salim Taş  | 12.05.2023 - Güncelleme : 12.05.2023
Depremlerden etkilenen Hatay'da seçim için sandıklar kurulmaya başlandı Fotoğraf: Lale Köklü Karagöz/AA

Hatay

Kentte, vatandaşların oy verecekleri salonlarda hazırlıklar yapılıyor.

Görevlilerce oyların kullanılacağı salonlarda sandıklar kuruldu, kabinler hazır hale getirildi.

Kent genelinde sandık kurulumlarının yarın tamamlanması planlanıyor.

Antakya ve Defne'de 167 konteynerde oy kullanılacak

Öte yandan, "asrın felaketi" 6 Şubat'taki depremlerde kentte hasar gören veya yıkılan okullarda oy kullanma işlemi gerçekleştirilemeyecek.

Merkez Antakya ve Defne ilçelerinde bazı seçmenler, hasar gören okulların bahçelerinde ve muhtarlık yanlarında kurulan 167 konteynerde oy verecek.

İçinde 2 oy kullanma kabininin yer aldığı konteynerlerden 112'si Antakya, 55'i de Defne ilçesinde hasar gören okulların bahçelerinde ve muhtarlık yanlarında konuşlandırıldı. Buralarda da sandık kurulumu devam ediyor.

14 Mayıs'ta il genelinde 3 bin 152 sandıkta 1 milyon 62 bin 40 seçmen oy kullanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trakya'daki sınır kapılarında oy verme işlemi devam ediyor
Depremlerden etkilenen Hatay'da seçim için sandıklar kurulmaya başlandı
Milli Eğitim Bakanı Özer: Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı süreci 18 Mayıs tarihi itibarıyla başlıyor
Hatay'da Defne Devlet Hastanesinin yapımında sona gelindi
Türkiye'nin yerli otomobili Togg Niğde ve Marmaris'te tanıtıldı

Benzer haberler

Depremlerden etkilenen Hatay'da seçim için sandıklar kurulmaya başlandı

Depremlerden etkilenen Hatay'da seçim için sandıklar kurulmaya başlandı

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: 14 Mayıs seçimleri tarihi bir öneme sahip

Bakan Koca, Hatay'da kurulan Defne Devlet Hastanesine ilişkin paylaşımda bulundu

Hatay'da Defne Devlet Hastanesinin yapımında sona gelindi

Hatay'da Defne Devlet Hastanesinin yapımında sona gelindi
Seçimler öncesi tren kapasiteleri artırıldı

Seçimler öncesi tren kapasiteleri artırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs'la birlikte Türkiye Yüzyılı'nın inşasına başlayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs'la birlikte Türkiye Yüzyılı'nın inşasına başlayacağız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet