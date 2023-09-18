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Gündem, Asrın felaketi

Depremlerden etkilenen Hatay'da hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam etti.

Lale Köklü Karagöz  | 18.09.2023 - Güncelleme : 18.09.2023
Depremlerden etkilenen Hatay'da hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor Fotoğraf: Salim Taş/AA

Hatay

Kent merkezi ve bazı ilçelerde, afet sonrası yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda ekiplerin çevresinde önlem aldığı merkez Antakya ilçesi Çekmece Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 4 bina, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.

Çıkan molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.

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