Dolar
27.05
Euro
29.60
Altın
1,914.08
ETH/USDT
1,849.30
BTC/USDT
29,446.00
BIST 100
7,838.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri devam ediyor.

Erdal Türkoğlu  | 14.08.2023 - Güncelleme : 14.08.2023
Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor Fotoğraf: Erdal Türkoğlu/AA

Hatay

Depremin ardından yıkım kararı verilen merkez Antakya ve Defne ile diğer bazı ilçelerdeki ağır hasarlı yapılarda çalışmalar sürüyor.

Ekiplerin çevresinde güvenlik önlemi aldığı binalar, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkılıyor.

Daha sonra kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşınıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB: Türkiye Cumhuriyeti, her zaman Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edecek
Diyanet, sosyal medyadaki paylaşımlarına ilişkin Halil Konakçı hakkında inceleme başlattı
Ev sahibinin yaklaşık 5 katına çıkardığı kirayı ödeyemeyen aile parkta yaşıyor
Tuzla'da gemi atık deposundaki patlamada 1 işçi öldü
Dilencilerin yeni taktiği aldırdıkları ürünü iade ederek paraya çevirme

Benzer haberler

Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı

Depremde iş yeri hasar gören künefeci, tescilli tatlıyı konteynerde hazırlıyor

Depremde iş yeri hasar gören künefeci, tescilli tatlıyı konteynerde hazırlıyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Ağır hasarlı olup yıkılması gereken yapı stokumuzun şu ana kadar yüzde 49'u bitirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Ağır hasarlı olup yıkılması gereken yapı stokumuzun şu ana kadar yüzde 49'u bitirildi
Elazığ'da depremde hasar gören cami minaresi kontrollü yıkıldı

Elazığ'da depremde hasar gören cami minaresi kontrollü yıkıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet