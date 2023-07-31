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Gündem, Asrın felaketi

Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri devam ediyor.

Cihan Okur  | 31.07.2023 - Güncelleme : 31.07.2023
Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu/AA

Hatay

Afetin ardından yıkım kararı verilen Antakya, Defne, Samandağ, Payas, Altınözü, İskenderun, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerindeki ağır hasarlı yapılarda çalışmalar sürüyor.

Ekiplerin çevresinde güvenlik önlemi aldığı binalar, kontrollü şekilde iş makineleriyle yıkılıyor.

İşlemin ardından kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşınıyor.

Çalışmaları bazı ev sahipleri de takip etti.

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