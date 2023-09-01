Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı 8 binanın yıkımı yapıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların yıkımı sürdü.
Hatay
Kent merkezi ve ilçelerde, 6 Şubat'ta meydana gelen afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam etti.
Bu kapsamda ekipler, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde ağır hasarlı 8 binanın çevresinde önlem aldı.
Binalar iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkıldı.
Yıkımın ardından kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.