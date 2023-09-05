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Gündem, Asrın felaketi

Depremlerden etkilenen Afşin'de ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

6 Şubat depremlerinden etkilenen Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, ağır hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Sinan Doruk  | 05.09.2023 - Güncelleme : 05.09.2023
Depremlerden etkilenen Afşin'de ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor Fotoğraf: Sinan Doruk / AA

Kahramanmaraş

İlçe merkezinde 6 Şubat'ta meydana gelen afetin ardından yıkım kararı verilen yapılarda çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda polis ve zabıta ekipleri, Atatürk Caddesi'ndeki ağır hasarlı binaların çevresinde önlem aldı.

İş makinesi yardımıyla yıkılan binaların molozu kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanlarına taşınıyor.

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