Dolar
18.90
Euro
20.07
Altın
1,844.97
ETH/USDT
1,570.00
BTC/USDT
22,390.00
BIST 100
5,296.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. (Ümraniye Sosyal Güvenlik Kurumu) Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. (Kahramanmaraş- Sosyal Güvenlik Kurumu)
logo
Gündem, Asrın felaketi

Depremlerde yıkılan binalarla ilgili kusuru bulunan 768 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalara ilişkin cumhuriyet savcıları tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, gözaltına alınan 768 şüpheliden adliyeye sevk edilen 237'si tutuklandı.

Sertaç Bulur   | 03.03.2023
Depremlerde yıkılan binalarla ilgili kusuru bulunan 768 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Ankara

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalara ilişkin cumhuriyet savcıları tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinasyonunda yapılan çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 768 şüpheliden adliyeye sevk edilen 237'si tutuklandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yıkılan binalardan ceza soruşturmasına konu olanların tamamıyla ilgili cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan adli soruşturmalar sonucu belirlenen şüphelilerin yakalanması amacıyla KOM Başkanlığı koordinasyonundaki çalışmalar sürüyor.

Bugüne kadar söz konusu soruşturmalarda kimlik tespitleri yapılan 768 şüpheli gözaltına alındı. KOM birimleri tarafından işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 166'sı müteahhit 237 şüpheli tutuklandı.

Enkazlardan alınan numunelerle ilgili bilirkişi raporları doğrultusunda çalışmaların çok yönlü olarak yürütüldüğü, gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya'daki yaklaşık 8 milyon canlı türünün yüzde 25'i yok olma tehlikesi altında
İklim krizi ve yok olan habitatlar biyoçeşitlilik kaybını artırıyor
Kocaeli'deki Yuvacık Barajı'nın su seviyesi yüzde 50 ölçüldü
Afet bölgesindeki baraj, gölet ve yağış havzaları İHA'larla sıkı takibe alındı
Akfen Holding depremden etkilenen 1.000 üniversite öğrencisine burs sağlayacak

Benzer haberler

EPDK'nin afet bölgesindeki tesislerin doğal gaz bağlantılarına ilişkin kararı Resmi Gazete'de

EPDK'nin afet bölgesindeki tesislerin doğal gaz bağlantılarına ilişkin kararı Resmi Gazete'de

Depremlerde yıkılan binalarla ilgili kusuru bulunan 768 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Türkiye'de arama kurtarma çalışmalarına katılan Cezayir ekibi ödüllendirildi

Enkazdan 248'inci saatte kurtarılan Aleyna Ölmez taburcu edildi

Enkazdan 248'inci saatte kurtarılan Aleyna Ölmez taburcu edildi
İstanbul'da tedavi gören depremzedelerden 14 bin 705'i taburcu edildi

İstanbul'da tedavi gören depremzedelerden 14 bin 705'i taburcu edildi
İslahiye'de acil yıkım kararı alınan binaların yüzde 60'ının yıkımı tamamlandı

İslahiye'de acil yıkım kararı alınan binaların yüzde 60'ının yıkımı tamamlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet