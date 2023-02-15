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Gündem, Asrın felaketi

Depremlerde yaralanan 30 kişi TSK'nın kargo uçağıyla İstanbul'a getirildi

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan 30 kişiyi taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait kargo uçağı Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Muhammed Gencebay Gür   | 15.02.2023
Depremlerde yaralanan 30 kişi TSK'nın kargo uçağıyla İstanbul'a getirildi

Istanbul

TSK'nın 222. filoya ait C-130 askeri kargo uçağıyla Adana’dan getirilen 30 yaralı depremzede, sağlık ekiplerince ambulanslara alındı.

Yaralıların ambulanslara taşınması sırasında askerler de sağlık görevlilerine yardım etti.

Uçuş sırasında yaralılara 18 refakatçi eşlik etti.

Yaralılar kentin çeşitli noktalarındaki hastanelere kaldırıldı.

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