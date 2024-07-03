Dolar
32.56
Euro
35.09
Altın
2,356.47
ETH/USDT
3,294.60
BTC/USDT
60,231.00
BIST 100
10,682.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Depremlerde hasar gören Nurdağı ve Oğuzeli devlet hastanelerinin inşaatında sona gelindi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören Gaziantep'in Nurdağı ve Oğuzeli devlet hastanelerinin yerine yapılan hastanelerin inşaatında sona gelindi.

Okan Coşkun  | 03.07.2024 - Güncelleme : 03.07.2024
Depremlerde hasar gören Nurdağı ve Oğuzeli devlet hastanelerinin inşaatında sona gelindi

Gaziantep

Valilikten yapılan açıklamaya göre, depremlerde hasar gören Nurdağı ve Oğuzeli devlet hastanelerinin yapımı sürüyor.

Çelik konstrüksiyon olarak 2 katlı ve 15 bin 995 metrekare alanda yapımı süren Nurdağı Acil Durum Hastanesi, 73 yatak, 52 servis yatağı, 20 poliklinik odası, 16 kişilik yoğun bakım kapasitesi ve 4 ameliyathaneden oluşuyor.

Hasar gören hastanenin yerine yapılan 2 katlı çelik konstrüksiyondan 13 bin 184 metrekare alanda inşa edilen Oğuzeli Acil Durum Hastanesinde ise 68 servis yatağı, 19 poliklinik odası, 4 diş ünitesi, 16 yataklık yoğun bakım kapasitesi ve 3 ameliyathane bulunuyor.

İnşaatında yüzde 95 seviyesine gelen iki hastanenin, kısa zamanda açılması planlanıyor.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Nurdağı ve Oğuzeli devlet hastanelerinin kısa sürede hizmet vermeye başlayacağını ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Depremlerde hasar gören Nurdağı ve Oğuzeli devlet hastanelerinin inşaatında sona gelindi
Bakan Kurum, depremden etkilenen Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'yı ziyaret edecek
Kars'ta sağanak etkili oldu
Bakan Göktaş: Türkiye, 21. yüzyılda gençlerin başarısı ile yükselmeye devam edecek
Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü

Benzer haberler

Depremlerde hasar gören Nurdağı ve Oğuzeli devlet hastanelerinin inşaatında sona gelindi

Depremlerde hasar gören Nurdağı ve Oğuzeli devlet hastanelerinin inşaatında sona gelindi

Adıyaman'ın eski yapı stoku kentsel dönüşümle yenileniyor

Doç. Dr. Asım Divleli, Türk mimarlığının tarihteki değişimini anlattı

Alman asıllı kadın, halı dokuyarak depremin etkisinden uzaklaşmaya çalışıyor

Alman asıllı kadın, halı dokuyarak depremin etkisinden uzaklaşmaya çalışıyor
"Asrın felaketinden" etkilenip arama kurtarma gönüllüsü oldu

"Asrın felaketinden" etkilenip arama kurtarma gönüllüsü oldu
Mimar Celaleddin Çelik: Bir medeniyet fikri, benim için hem müzikte hem de mimarlıkta benzer şekilde bir arada bulunuyor

Mimar Celaleddin Çelik: Bir medeniyet fikri, benim için hem müzikte hem de mimarlıkta benzer şekilde bir arada bulunuyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet