Depremlerde hasar gören Malatya'daki Tohma Kanyonu ziyarete kapatıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Malatya'daki Tohma Kanyonu'na ziyaretler durduruldu.
Malatya
Darende ilçesindeki Tohma Kanyonu, depremlerin ardından yamaçtan düşen taş ve kaya parçaları nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
Depremin şiddetiyle düşen kayalar kanyon güzergahındaki çelik yol ve ağaçlara zarar verdi.
Kanyona paralel akan Tohma Çayı'nın bazı bölgelerine düşen taşlar suyun akış yatağında değişikliğe neden oldu.
Doğal güzellikleri binlerce kişinin ziyaret ettiği kanyon, güvenlik amacıyla ziyarete kapatıldı.
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