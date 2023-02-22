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Yaşam, Asrın felaketi

Depremlerde hasar gören Malatya'daki Tohma Kanyonu ziyarete kapatıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Malatya'daki Tohma Kanyonu'na ziyaretler durduruldu.

Ayhan İşcen   | 22.02.2023
Depremlerde hasar gören Malatya'daki Tohma Kanyonu ziyarete kapatıldı

Malatya

Darende ilçesindeki Tohma Kanyonu, depremlerin ardından yamaçtan düşen taş ve kaya parçaları nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Depremin şiddetiyle düşen kayalar kanyon güzergahındaki çelik yol ve ağaçlara zarar verdi.

Kanyona paralel akan Tohma Çayı'nın bazı bölgelerine düşen taşlar suyun akış yatağında değişikliğe neden oldu.

Doğal güzellikleri binlerce kişinin ziyaret ettiği kanyon, güvenlik amacıyla ziyarete kapatıldı.


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