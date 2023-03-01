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Yaşam, Asrın felaketi

Depremler nedeniyle Hatay'a gönderilen mamalar sahipsiz hayvanlara ulaştırılıyor

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gönüllüler, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle gönderilen mamalarla sahipsiz hayvanları besliyor.

Halis Kalkan   | 01.03.2023
Depremler nedeniyle Hatay'a gönderilen mamalar sahipsiz hayvanlara ulaştırılıyor Fotoğraf: Halis Kalkan/AA

Hatay

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin ardından ilçeye gönderilen yardım kolilerinde, gıda ürünleri, kıyafet ve battaniyelerin yanı sıra mama da yer alıyor.

Mamalar, Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi gönüllülerince sahile, parklara ve bahçelere bırakılıyor.

Gönüllülerden Emine Aysu Dağ, afetten sahipsiz hayvanların da etkilendiğini belirterek, mamaları düzenli olarak ulaştırdıklarını söyledi.

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