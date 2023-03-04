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Gündem, Asrın felaketi

Depremler Adıyaman-Çelikhan yolunda çökmeye yol açtı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler Adıyaman-Çelikhan yolunda da çökmeye neden oldu.

Oktay Özden, Orhan Çiçek   | 04.03.2023
Depremler Adıyaman-Çelikhan yolunda çökmeye yol açtı Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA

Adıyaman

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Adıyaman'da kara yollarında da bozulmalara yol açtı.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi yakınlarında yoldaki kayma dikkati çekti. Çökmenin yaşandığı kara yolu kenarındaki yarıklar oluştuğu, demir korkulukların kırılıp birbirinden uzaklaştığı görüldü.

Demir korkulukların birbirinden ayrıldığı bölüm, yoldaki kaymayı daha belirgin hale getirdi.

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