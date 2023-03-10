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Gündem, Asrın felaketi

Depremin vurduğu Nurdağı'ndaki geçici barınma merkezi havadan görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremzedeler için inşası süren geçici barınma merkezindeki çalışma devam ediyor.

Fırat Özdemir  | 10.03.2023 - Güncelleme : 10.03.2023
Depremin vurduğu Nurdağı'ndaki geçici barınma merkezi havadan görüntülendi

Gaziantep

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonundaki Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Emlak Konut Genel Müdürlüğünün yaptığı merkez, yüzlerce personel ve çok sayıda iş makinesiyle yürütülen hummalı çalışmayla yükseliyor.

Anadolu Ajansı, yığma yapı, prefabrik ve konteynerden oluşan geçici barınma alanlarının bulunduğu merkezdeki çalışmaları dron ile hızlandırılmış çekim tekniğiyle görüntüledi.

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