Depremin vurduğu Nurdağı'ndaki geçici barınma merkezi havadan görüntülendi
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremzedeler için inşası süren geçici barınma merkezindeki çalışma devam ediyor.
Gaziantep
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonundaki Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Emlak Konut Genel Müdürlüğünün yaptığı merkez, yüzlerce personel ve çok sayıda iş makinesiyle yürütülen hummalı çalışmayla yükseliyor.
Anadolu Ajansı, yığma yapı, prefabrik ve konteynerden oluşan geçici barınma alanlarının bulunduğu merkezdeki çalışmaları dron ile hızlandırılmış çekim tekniğiyle görüntüledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.