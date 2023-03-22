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Gündem, Asrın felaketi, Ramazan 2023

Depremin vurduğu Hatay'daki yaşam alanlarına ramazan boyunca gıda desteği verilecek

"Asrın felaketi"nde en fazla yıkımın yaşandığı bölgelerden Hatay'da, ramazanın sonuna kadar konteyner kentler, çadırlar, aşevleri ve evlere gıda kolisi götürülecek.

Serkan Avci, Koray Kılıç  | 22.03.2023 - Güncelleme : 22.03.2023
Depremin vurduğu Hatay'daki yaşam alanlarına ramazan boyunca gıda desteği verilecek Fotoğraf: Serkan Avci/AA

Hatay

Hatay'da ramazan hazırlıkları tamamlandı. AFAD koordinasyonunda kentteki depolama merkezlerinde muhafaza altına alınan gıdalar, ramazan ayı boyunca afetzedelere ulaştırılacak.

Koliler halinde hazırlanacak malzemeler, depremzedelerin geçici yaşam alanları çadır ve konteyner kentler başta olmak üzere aşevleri ve hanelere dağıtılacak.

Vatandaşlar, sahurluk ve iftarlık ihtiyaçları için ramazanın sonuna kadar gıda kolilerinden faydalanacak.

"Ramazan ayına hazırız"

Kentte lojistikten sorumlu koordinatör vali olarak görevlendirilen Erzurum Valisi Okay Memiş, AA muhabirine, depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da toparlanma sürecine girdiklerini söyledi.

Kentteki lojistik merkezler aracılığıyla depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılandığını ifade eden Memiş, ramazan ayına yönelik çalışmaların da titizlikle yürütüldüğünü ve tamamlandığını belirtti.

Memiş, şöyle devam etti:

"Ramazan ayına hazırız. 40 günü geçtik, artık önümüzü görebiliyoruz. Günde 3 bin ile 5 bin arasında gıda kolisi dağıttığımızı fark ettik. Ramazanda bunu daha çok artıracağız. Kimin neye ihtiyacı varsa bize ulaşsınlar. Bize ulaşmak katiyen zor değil. Muhtar arkadaşlarımıza söylesinler, zaten onlarla sürekli irtibat halindeyiz. Günlük 20 tır içme suyu dağıtıyoruz. Hijyen, giyim ve kıyafet gibi ihtiyaçları gideriyoruz."

"Stoklarımız yeterli"

Memiş, ramazan ayı boyunca tüm kamu görevlilerinin depremzedelerin ihtiyaçları için sahada olacağını dile getirdi.

Vatandaşların taleplerinin en geç 24 saatte karşılandığını vurgulayan Memiş, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız ramazanda ibadetlerini rahat bir şekilde yapacaklar. Onların emrinde olacağız. Sahur ve iftarlık gibi bütün ihtiyaçları gidermek için tüm hazırlıklarımız yapıldı. Afete maruz kalmış kardeşlerimiz müsterih olsun. Onlara her türlü desteği sağlayacağız. 110 bin koli gıdamız yolda, geliyor. Stoklarımız yeterli. Şu anda 50 bin koliye yakın stokumuz var. Vatandaşlarımız istedikleri kadar faydalanabilecek."

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