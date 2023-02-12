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Yaşam, Asrın felaketi

Depremin 6. günü bebeklerini kucaklarına alan depremzede çift, kızlarıyla teselli oluyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Şanlıurfa'daki evleri ağır hasar alan ve depremin 6. günü doğan bebeklerini kucaklayan çift, dünyaya gelen kızlarıyla hayata tutunuyor.

Rauf Maltaş   | 12.02.2023
Depremin 6. günü bebeklerini kucaklarına alan depremzede çift, kızlarıyla teselli oluyor Fotoğraf: Rauf Maltaş - AA

Şanlıurfa

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Devteşti Mahallesi'nde ikamet eden Ferhat ve Ayşegül Rusum çifti, depremde evleri hasar gördüğü için 11 Nisan Spor Salonu'na sığındı.

Hamile olan Ayşegül Rusum, salon önünde bekletilen 112 Acil Servis ekiplerinin yardımıyla ambulansta bebeğini dün dünyaya getirdi.

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen anne ve bebeği, annenin rızasıyla taburcu edildi.

Valiliğin yurda yerleştirme teklifini "daha fazla ihtiyacı olana verilsin" diyerek reddeden anne, eşi ve Elizan ismini verdikleri kızıyla 11 Nisan Spor Salonu'nda kalmayı sürdürüyor.

"Allah herkesten razı olsun"

Geçen yıl evlenen Rusum çifti, ilk bebeklerini kucaklarına almanın buruk sevincini yaşıyor.

Baba Ferhat Rusum, AA muhabirine, deprem anında eşini evden çıkarmakta zorlandığını, eşinin haykırışları ve bağırma seslerinin halen hafızasında olduğunu belirtti.

Depremin ardından Siverek ilçesindeki yakınlarının yanına sığındıklarını anlatan Rusum, "En sonunda devletin her türlü imkanlarının seferber edildiği 11 Nisan Spor Salonu'na sığındık. Buradayken bebeğimizi kucağımıza almak nasip oldu. Çok şükür durumumuz iyi. Ben de Adıyaman'da bulunan ve enkaz altında yaralı çıkan ağır yaralı akrabalarımın yanına onlara sahip çıkmak için şimdi gidiyorum. Eşimin ve bebeğimin artık emin ellerde olduğunu biliyorum." diye konuştu.

Anne Ayşegül Rusum ise her şeye rağmen hayatta kaldıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Bebeğini hayal bile etmediği bir ortamda dünyaya getirdiğini anlatan Rusum, "Allah herkesten razı olsun. Beni ayrı bir odaya yurda yerleştirmek istediler ama ben bir defa bu salona sığındım ve her şey düzelene kadar da burada kalmayı düşünüyorum. Devletimiz ve yetkililerimiz bizimle çok ilgileniyor. Her ihtiyacımızı karşılıyorlar. Allah daha beter durumdan hepimizi korusun. Çok şükür bugünlere, bebeğimle moralim daha iyiye gidiyor, onunla teselli buluyorum." ifadelerini kullandı.

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