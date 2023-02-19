Dolar
18.86
Euro
20.18
Altın
1,842.10
ETH/USDT
1,696.40
BTC/USDT
24,683.00
BIST 100
5,026.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam, Asrın felaketi

Depremin 16. saatinde enkazdan kurtarılan anne taburcu edilince kızına koştu

Antakya'da yıkılan 5 katlı apartmanın enkazından 16 saatin ardından çıkarılan Mevlüde Sarsılmaz, 38. saatte kurtarılan 6 yaşındaki kızı Melek'le Mersin'deki hastanede hasret giderdi.

Serkan Avci   | 19.02.2023
Depremin 16. saatinde enkazdan kurtarılan anne taburcu edilince kızına koştu

Mersin

Hatay'ın Antakya ilçesinde oturdukları apartmanın yıkılması sonucu enkaz altında kalan anne ile kızı, 13 gün sonra Mersin'deki hastanede kavuştu.

Ürgen Paşa Mahallesi Yüzbaşı Asım Caddesi'ndeki 5 katlı Zafer Apartmanı'nın birinci katındaki dairede oturan 27 yaşındaki Mevlüde Sarsılmaz, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremin ilk dakikalarında 4 yaşındaki oğlu Ömer'i dışarı çıkarmayı başardı.

Daha sonra 6 yaşındaki kızı Melek'e koşan anne, apartmanın bir bölümünün yıkılması sonucu evladıyla enkaz altında kaldı.

Arama kurtarma çalışmalarında, depremin 16. saatinde enkazdan yaralı çıkarılan Sarsılmaz, tedavisi için Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Ekiplerin gayretleri sonucu 38 saat sonra yaralı kurtarılan Melek ise ilk olarak Adana Şehir Hastanesi'ne, ardından Mersin'deki Ortadoğu Hastanesi'ne sevk edildi.

Anne Mevlüde Sarsılmaz, tedavisinin tamamlanmasıyla Mersin'e gelerek hastanedeki kızıyla hasret giderdi.

Eşi İsmail Sarsılmaz ve oğlunun da bulunduğu, duygu dolu anların yaşandığı buluşma, hastane personelince cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Koltukların dışarı fırladığını görünce kızının öldüğünü sanmış

Mevlüde Sarsılmaz, AA muhabirine, tır şoförü eşi İsmail Sarsılmaz'ın deprem sırasında şehir dışında olduğunu söyledi.

Oğlu ve kızıyla salonda uyuduklarını belirten Sarsılmaz, şöyle devam etti:

"Sallantıyla uyandık, çok kötüydü. Oğlumu dışarı çıkardım. O sırada onu komşularımız aşağı indirdi. Evin içindeydim, dışarı çıkmamıştım. Melek'i almaya geçiyordum. Olmadı, gidemedim yanına. Çok tuhaftı, bir ses geldi. Kızıma gitmeye çalışırken ayakta duramadım, yürüyemedim. İçeride yatıyordu. Yetişemedim kızıma. O sırada merdiven boşluğuna düştüm. Üstümde merdivenin demirleri, taşlar vardı."

Sarsılmaz, enkazdan çıkarıldığında kızını göremeyince ne yapacağını şaşırdığını dile getirdi.

Kendisini dışarı çıkardıklarında binanın çok kötü durumda olduğunu anlatan Sarsılmaz, "Koltuklarımızın dışarı fırladığını gördüğümüzde 'Melek, benim kızım öldü' dedim. Hastanedeydik, sürekli onun yaşayıp yaşamadığını düşündüm." ifadesini kullandı.

Tedavisi süresince kızının hiç aklından çıkmadığını vurgulayan Sarsılmaz, "Bana sesleniyor da 'Anne karanlıkta kaldım, gel beni kurtar' diyor mu diye düşündüm. Sürekli Melek'i sayıklıyordum. Sanki kollarımda gibiydi. Kollarımı kokluyordum. Sürekli kolumda yatardı kızım. Ayrı kaldık bu kadar, nefes alamıyordum. Benim de ağrılarım vardı ama kızımı gördükten sonra hepsi geçti. Benim ilacım çocuklarım. Ben onların sayesinde ayaktayım. Onlar benim her şeyim." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ŞAHKUT ekibi, Hatay'da enkazda buldukları 46 bin lirayı polise teslim etti
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili 131 kişi tutuklandı
Yılbaşından bu yana 14 bin 878 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Deprem bölgelerindeki 830 bin 783 binada hasar tespit çalışması tamamlandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremde yıkılan binalarla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı

Benzer haberler

ŞAHKUT ekibi, Hatay'da enkazda buldukları 46 bin lirayı polise teslim etti

ŞAHKUT ekibi, Hatay'da enkazda buldukları 46 bin lirayı polise teslim etti

Gaziantep'te depremzedeler için sosyal marketler kuruldu

Kızını depremden 5 gün önce satın aldıkları dairede yitiren anne Şimşek: Meğer kızıma mezar almışız

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili 131 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili 131 kişi tutuklandı
Milli Eğitim Bakanı Özer: 20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim öğretim başlayacak

Milli Eğitim Bakanı Özer: 20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim öğretim başlayacak
Kahramanmaraş'taki avize mağazası depremde ayakta kalmayı başardı

Kahramanmaraş'taki avize mağazası depremde ayakta kalmayı başardı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet