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Eğitim, Asrın felaketi

Depremden sonra nakil olan öğrencilerden 27 bin 462'si okuluna döndü

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra nakillerini farklı şehirlere aldıran öğrencilerden 27 bin 462'sinin okullarına döndüğünü bildirdi.

Utku Şimşek  | 11.04.2023 - Güncelleme : 11.04.2023
Depremden sonra nakil olan öğrencilerden 27 bin 462'si okuluna döndü

Ankara

Bakan Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Evlatlarımızın yarınlara daha güvende bakması için afet bölgesinde tüm imkanlarımızla eğitimi normalleştirmeye devam ediyoruz. Nakillerini diğer illere aldıran öğrencilerimizden 27 bin 462'si okullarına geri döndü. Eğitim varsa umut hep var." ifadelerini kullandı.

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