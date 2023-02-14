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Gündem, Asrın felaketi

Depremden kurtulan Hataylı ailenin bebeği Bartın'da dünyaya gözlerini açtı

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yaşadıkları Hatay'dan ayrılarak Bartın'a gelen Topaloğlu çiftinin ikinci çocukları, sağlıklı bir şekilde dünyaya gözlerini açtı.

Selim Bostancı   | 14.02.2023
Depremden kurtulan Hataylı ailenin bebeği Bartın'da dünyaya gözlerini açtı Fotoğraf: Selim Bostancı/AA

Bartın

Hatay'daki evleri depremde hasar gören Asena (24) ve Okan Topaloğlu (33) çifti, yakınlarının yardımıyla Bartın'a ulaştı.

Hamile olan Asena Topaloğlu, bebeğini Bartın Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde dünyaya getirdi.

Anne Topaloğlu, gazetecilere, Ela ismini verdikleri bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Depremde büyük korku yaşadıklarını, yıkılan evlerinden sağ kurtulduklarını belirten Topaloğlu, "Sağlıklı bir şekilde kızımı dünyaya getirdim. Hem mutluyuz hem üzüntülüyüz." dedi.

Topaloğlu, deprem anında dışarıya çıkmaya çalışırken merdivenlerden düştüğünü anlatarak, "Daha sonra her yer yıkıldı. Mecbur buraya yakınlarımızın yanına gelmek zorunda kaldık. Geldikten 2 gün sonra da doğum yaptım." diye konuştu.

Baba Okan Topaloğlu da deprem anında korkunç şeyler yaşadıklarını ve o anı kimsenin yaşamasını istemediğini kaydetti.

Topaloğlu, "Milletimizi Allah korusun. Çok zor şeyler yaşadık o gün. Şu an ağabeyimde kalıyoruz ama eve girmeye korkuyoruz. Evde sallanıyoruz gibi oluyor. Çok kötü. O an merdivenler yıkıldı, düştük. Eşim de hamileydi. Bir yandan kızım. Kapılar açılmıyor. Şiddetli de yağmur yağıyordu. Ayağımızda ne terlik ne bir şey, yürüyerek tarlalara kaçtık. Evimiz ne halde onu da bilmiyoruz. Allah enkaz altında kalanları korusun. İnşallah tez zamanda çıkarlar." ifadelerini kullandı.

Çocuğunun dünyaya gelmesinin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Topaloğlu, "Çok şükür canımız kurtuldu. Allah herkesten razı olsun." dedi.

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